Il loro sacrificio ricorda che la pace e la libertà non sono conquiste scontate, ma diritti da difendere e custodire ogni giorno, con coraggio, responsabilità e rispetto degli altri

Sanremo. Martedì 24 novembre si terrà a Poggio la commemorazione delle dieci persone uccise in paese il 24 novembre 1944, durante l’occupazione nazista.

Quel giorno, in piazza, furono fucilati sette partigiani, due civili e un uomo rimasto senza nome. Le vittime furono Giovanni Ceriolo, 23 anni; Giobatta Littardi, 30; Angiolino Selmi, 30; Pietro Famiano, 31; Giuseppe Castiglione, 41; Domenico Basso, 43; Michele Ferrara, 47; Pietro Catalano; Aldo Limon; e un uomo di cui non si conosce l’identità.

I loro corpi rimasero per giorni nella piazza, come monito alla popolazione. In seguito furono sepolti in un campo, nell’area dove oggi sorge il campo sportivo; le famiglie poterono poi trasferirli nelle tombe dei rispettivi paesi.

La commemorazione sarà anche un’occasione per rinnovare i valori dell’antifascismo e della Resistenza, ricordando che la libertà e la democrazia di cui oggi godiamo sono il frutto del sacrificio di donne e uomini che si opposero alla dittatura, alla violenza e all’occupazione nazista. Ricordare questi dieci caduti significa riaffermare il valore della libertà, della giustizia, della solidarietà, della pace e del rispetto della dignità umana. Valori che non appartengono soltanto alla storia, ma rappresentano un impegno quotidiano per la nostra comunità e per le istituzioni democratiche.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle nuove generazioni: infatti, alla commemorazione parteciperà anche una classe della scuola primaria di Poggio, perché la memoria della Resistenza possa essere trasmessa ai più giovani non soltanto come ricordo storico, ma come patrimonio di valori da conoscere, comprendere, custodire e difendere.

L’orazione ufficiale sarà affidata alla dottoressa Desirée Negri, membro del direttivo Anpi di Sanremo e consigliera comunale.

I dieci caduti persero la vita cinque mesi prima della Liberazione. Il loro sacrificio ci ricorda che la pace e la libertà non sono conquiste scontate, ma diritti da difendere e custodire ogni giorno, con coraggio, responsabilità e rispetto degli altri.

La commemorazione si concluderà con le parole attribuite all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, divenute un motto dell’Anpi: «Si svuotino gli arsenali di guerra e si colmino i granai». Un messaggio che richiama l’importanza di investire meno nelle armi e più nella scuola, nella sanità, nella solidarietà e nel futuro delle nuove generazioni.