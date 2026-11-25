Sanremo. Sono 106 le donne dell’Imperiese che, dall’inizio dell’anno a oggi, si sono rivolte al centro antiviolenza sostenendo almeno tre colloqui strutturati, a fronte di un numero ancora più elevato di semplici richieste di informazione o contatti singoli. Di queste, 84 hanno già avviato un percorso concreto di presa in carico — psicologica, educativa, economica o abitativa — e ben 35 risiedono nel territorio comunale di Sanremo.

I dati sono stati diffusi questa mattina a Palazzo Roverizio, in via Escoffier, a margine del convegno “Oltre il silenzio. Conoscere, riconoscere, intervenire: dalla realtà della violenza alla costruzione di una cultura della prevenzione”, promosso dal Comune in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Ad aprire i lavori istituzionali dell’incontro — accreditato per la formazione continua degli assistenti sociali — è stato il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Fulvio Fellegara, in qualità anche di presidente dell’Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese.

«Sanremo è comune capofila del centro antiviolenza accreditato per tutto il territorio provinciale, da Imperia a Ventimiglia, e gestisce i flussi legati a queste problematiche attraverso una rete capillare di assistenza sociale», ha spiegato Fellegara. «I numeri ci restituiscono l’immagine di un bisogno diffuso, ma siamo consapevoli che quanto emerge rappresenta solo una parte del fenomeno, perché esiste ancora una fetta sommersa di violenze che non vengono denunciate».

Interpellato sull’identikit del fenomeno e sull’ipotesi che la reticenza a denunciare sia legata prevalentemente a contesti culturali differenti, il vicesindaco ha sgombrato il campo da luoghi comuni: «Purtroppo non è così. La parte preponderante delle violenze domestiche avviene all’interno del nucleo familiare e coinvolge una grossa percentuale di donne italiane, oltre a ragazze molto giovani. È una tematica trasversale e multiculturale che tocca da vicino le nostre famiglie».

La giornata odierna segna inoltre il primo anniversario dall’avvio, da parte di Palazzo Bellevue, dell’iter per la certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022). «Siamo stati il primo Comune in Liguria ad avviare questo percorso e oggi siamo soltanto in due a portarlo avanti», ha ricordato Fellegara. «In questo anno abbiamo lavorato sulla formazione del personale, sul linguaggio e sull’istituzione di nuclei di controllo per verificare le pari opportunità. Poiché il Comune si interfaccia quotidianamente con decine di enti pubblici, privati e associazioni, avere personale formato permette di diffondere una cultura concreta della prevenzione».