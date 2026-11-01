Sanremo, 18enne francese trovato ferito e ubriaco davanti al Casinò: «Sono stato aggredito»

Sanremo. Intervento della polizia nella notte davanti all’ingresso principale del Casinò di Sanremo, dove un giovane francese di 18 anni è stato trovato in stato confusionale, visibilmente ubriaco e con alcune ferite alla testa. L’allarme è scattato poco prima delle 5, intorno alle 4.47, in corso Inglesi. Secondo quanto si apprende, il ragazzo si trovava davanti alla casa da gioco e aveva già oltrepassato i cordoli di protezione dell’ingresso, attirando l’attenzione del personale di sicurezza, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate due volanti del commissariato di Sanremo insieme a un equipaggio della pubblica assistenza Matuzia Emergenza. Il giovane presentava lievi escoriazioni al capo e, in particolare, una possibile ferita lacero-contusa nella zona sopra l’orecchio destro. Agli agenti avrebbe riferito di essere stato aggredito poco prima. Resta da chiarire dove e in quali circostanze sarebbe avvenuto l’episodio, così come l’eventuale presenza di altre persone coinvolte. Nonostante lo stato di alterazione e confusione, il 18enne si è lasciato trasferire al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo. Gli accertamenti della polizia dovranno ora verificare la ricostruzione fornita dal giovane e stabilire se le lesioni siano effettivamente riconducibili a un’aggressione.