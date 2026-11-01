Sanremese-Imperia, torna il derby del Ponente: novant’anni di rivalità

Sanremo. Novantun anni di storia, due città divise da una rivalità calcistica che attraversa le generazioni e una partita che, indipendentemente dalla classifica, continua a rappresentare l’appuntamento più atteso della stagione. Sanremese e Imperia tornano ad affrontarsi oggi, domenica 1° novembre, alle 15 allo stadio Comunale di Sanremo, per la decima giornata del girone A di Serie D.

Sarà il primo derby di campionato della stagione 2026/2027, ma non il primo confronto tra le due formazioni. Le squadre si sono già incontrate il 30 agosto, sempre al Comunale, nel turno inaugurale di Coppa Italia. In quell’occasione a festeggiare furono i biancazzurri, capaci di ribaltare nel finale lo svantaggio iniziale e di imporsi per 2-1, grazie alle reti di Klimavicius e Girgi. Fu una partita spettacolare, soprattutto nella ripresa, accompagnata da una grande partecipazione sugli spalti. L’Imperia di Franco Lerda era passata in vantaggio al 52′ con una conclusione di Di Renzo deviata nella propria porta dal difensore matuziano Cheshmedjiev. Al 75′ il pareggio di Klimavicius, poi appena tre minuti più tardi il gol di Girgi che aveva consegnato alla Sanremese il passaggio del turno.

Due mesi più tardi, le squadre si ritrovano con tre punti in palio e con una situazione di classifica che lascia prevedere un confronto particolarmente equilibrato. L’Imperia occupa il sesto posto con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte. La Sanremese insegue al settimo posto con 13 punti, avendo ottenuto tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Entrambe si trovano a ridosso della zona playoff, mentre la capolista Alessandria, già a quota 24, ha accumulato un vantaggio considerevole sulle inseguitrici. La squadra del presidente Giuseppe D’Onofrio arriva all’appuntamento rinfrancata dal successo per 2-0 sul Celle Varazze, ottenuto domenica scorsa al Nino Ciccione grazie a una doppietta ravvicinata di Nana Welbeck, andato a segno al 58′ e al 60′. Una vittoria che ha permesso ai nerazzurri di scavalcare proprio la Sanremese in graduatoria, cancellando almeno in parte la delusione per il precedente 4-2 incassato sul campo del Borgosesia.

Sul fronte opposto, la formazione allenata da Gianluca Festa è reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Millesimo in campionato, ma soprattutto dalla vittoria ottenuta mercoledì sul campo del Sant’Angelo. Un successo per 1-0 firmato da Simone Ganz che ha consentito ai matuziani di conquistare l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia Serie D. Il derby metterà così di fronte due formazioni ancora alla ricerca di quella continuità di risultati che, almeno nelle intenzioni delle rispettive proprietà, dovrebbe permettere loro di competere stabilmente nelle zone alte del campionato. La stagione era iniziata tra grandi aspettative per entrambe le piazze. A Imperia il passaggio della società al gruppo Arkipiù di Giuseppe D’Onofrio ha segnato l’avvio di un progetto di rilancio economico, organizzativo e sportivo. La scelta di un allenatore esperto come Franco Lerda, arrivato in estate dopo l’esonero di Giancarlo Riolfo, e gli investimenti sul mercato hanno rappresentato i primi segnali delle ambizioni della nuova proprietà.

Anche la Sanremese ha avviato una nuova fase societaria con Christian Karembeu, ex campione del mondo con la Francia, alla presidenza e con Gianluca Festa alla guida della prima squadra. Un progetto che ha portato in città giocatori di esperienza, con l’obiettivo di restituire competitività e prospettive a una piazza storica del calcio ligure. Proprio la partita di Coppa Italia di agosto aveva mostrato il potenziale dei due organici, con ritmi e qualità tecniche che non si vedevano da tempo in un derby del Ponente. Domani il confronto offrirà un’ulteriore occasione per misurare il lavoro svolto nei primi mesi della stagione. La direzione della partita è stata affidata a Giuseppe Matranga della sezione di Palermo, assistito da Domenico Damato di Milano e Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo.

A fare da cornice all’appuntamento sarà ancora una volta la rivalità tra le tifoserie, che già ad agosto avevano contribuito a rendere particolarmente suggestiva l’atmosfera del Comunale. Anche per domani è prevista una significativa affluenza di pubblico. Sul fronte della sicurezza, la Prefettura di Imperia ha disposto specifiche limitazioni alla vendita dei biglietti per i sostenitori ospiti. I residenti nei comuni di Imperia, Pontedassio, Diano Marina, Cervo, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare e Santo Stefano al Mare potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti ed entro le 19 di oggi, sabato 31 ottobre, attraverso i punti vendita individuati in accordo con la Questura, previa esibizione di un documento di identità. La società ospite dovrà inoltre trasmettere alla Questura l’elenco nominativo degli acquirenti entro le 10 di domani.

Per il pubblico di casa, invece, la prevendita è attiva online attraverso il circuito ETES e presso la segreteria dello stadio. I prezzi sono di 20 euro per la tribuna centrale, 12 euro per le tribune laterali e 8 euro per la gradinata. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni accompagnati e per le persone con disabilità con accompagnatore, secondo le modalità previste dalla società. Gli abbonamenti stagionali della Sanremese sono validi anche per il derby. Domani il botteghino del Comunale sarà aperto dalle 10 alle 14.30, salvo esaurimento dei posti. Alle 15, con il fischio d’inizio, scatterà la chiusura definitiva dei sistemi di biglietteria e non sarà più possibile acquistare tagliandi.

Sono previste anche misure straordinarie nelle vicinanze dello stadio. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Mager è stato disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi interessati dal provvedimento, oltre alle restrizioni sull’utilizzo di bottiglie di vetro, contenitori metallici e bottiglie di plastica con tappo. Le limitazioni scatteranno dalle 13 e resteranno in vigore fino a un’ora dopo la conclusione della partita. In corso Mazzini e in alcune zone di strada Tre Ponti sono inoltre previste limitazioni alla sosta, con possibili ulteriori modifiche alla circolazione in funzione delle esigenze di ordine pubblico.

Una storia cominciata nel 1935. Quella di domani sarà una nuova pagina di una rivalità sportiva che affonda le proprie radici nella prima metà del Novecento. Il primo derby documentato negli archivi risale al 27 gennaio 1935, quando Imperia e Sanremese si affrontarono allo stadio Trucchi, oggi Nino Ciccione, nel campionato di Prima Divisione, allora terzo livello del calcio italiano. La partita terminò 0-0.

Da allora i confronti si sono succeduti attraverso campionati e categorie differenti, dalla Serie C alla Serie D, fino ai tornei regionali nei periodi più difficili della storia societaria delle due formazioni. Tra le partite rimaste negli annali figura il clamoroso 8-0 ottenuto dalla Sanremese in casa nella stagione 1946/1947, uno dei risultati più pesanti dell’intera rivalità. I nerazzurri ricordano invece il 7-0 inflitto ai matuziani il 22 marzo 2009 al Ciccione, quando entrambe le società attraversavano una stagione lontana dalle categorie più prestigiose.

Un altro derby particolarmente ricordato a Imperia è quello del 19 settembre 1999, disputato nel campionato di Serie C2, quando i nerazzurri si imposero per 2-1 grazie alle reti di Vago e Sbravati, prima del gol di Laghi nel finale. Negli ultimi anni gli incroci si sono fatti nuovamente frequenti, con risultati spesso equilibrati e qualche successo esterno di particolare peso. Il 18 settembre 2024, al Ciccione, la sfida terminò 1-1. Il successivo 15 gennaio 2025, l’Imperia espugnò il Comunale di Sanremo per 3-1. Un successo replicato il 7 dicembre 2025, quando un gol di Lorenzo Insolito decise lo 0-1 in favore dei nerazzurri.

Il confronto più recente in campionato, disputato il 19 aprile scorso al Nino Ciccione, è invece terminato 2-2, con i nerazzurri già guidati dal nuovo presidente D’Onofrio. Poi è arrivato il derby di Coppa Italia di agosto, vinto in rimonta dalla Sanremese. Secondo la ricostruzione dell’archivio storico dedicato all’Imperia Calcio, i 68 precedenti di campionato documentati fino al termine della stagione 2025/2026 presentano un bilancio di 29 successi della Sanremese, 22 pareggi e 17 vittorie dell’Imperia. Ai confronti di campionato si aggiungono quelli di Coppa Italia, con un numero complessivo di derby che cambia a seconda dei criteri adottati dagli archivi per includere le diverse competizioni e le società succedutesi nel tempo.

La Sanremese ha dunque dalla propria parte il bilancio storico complessivo, ma l’Imperia si presenta al Comunale avendo vinto gli ultimi due precedenti di campionato disputati sul terreno matuziano. Un particolare che aggiunge interesse a una partita nella quale, ancora una volta, la storia conta quasi quanto la classifica.

Tutti i precedenti. La seguente cronologia riporta i risultati delle 68 partite di campionato documentate dall’archivio storico Imperia Calcio, storia di un amore. I risultati sono sempre indicati nell’ordine delle squadre riportate nell’intestazione della colonna.

Stagione Imperia–Sanremese Sanremese–Imperia 1934-35 0-0 0-0 1935-36 1-3 2-0 1936-37 1-2 2-0 1945-46 0-1 0-0 1946-47 0-0 8-0 1947-48 0-1 2-1 1963-64 1-0 0-0 1964-65 0-0 0-1 1965-66 0-1 0-1 1966-67 0-2 2-0 1967-68 0-1 3-1 1968-69 1-1 0-0 1969-70 2-0 0-1 1975-76 3-2 3-0 1976-77 1-0 0-1 1977-78 1-1 0-1 1978-79 0-0 1-0 1988-89 0-2 0-0 1994-95 0-0 2-1 1995-96 0-0 1-1 1996-97 1-2 3-0 1997-98 0-0 2-1 1999-00 2-1 1-0 2000-01 1-1 1-0 2001-02 1-1 1-0 2002-03 1-4 2-0 2003-04 1-0 0-0 2007-08 0-0 0-1 2008-09 7-0 0-2 2015-16 1-2 0-1 2020-21 1-1 2-1 2021-22 0-2 3-0 2024-25 1-1 1-3 2025-26 2-2 0-1

Tra i precedenti di Coppa Italia reperibili negli archivi figurano anche il 2-1 della Sanremese del 22 settembre 2021, il successo esterno dell’Imperia per 2-1 del 6 settembre 2015, il pareggio per 1-1 al Ciccione del 1° settembre 2002 e, più recentemente, il 2-1 biancazzurro del 30 agosto 2026. Si tratta di una ricostruzione distinta dai risultati di campionato e non di un elenco esaustivo di tutti gli incontri di Coppa. Oggi alle 15 il Comunale di Sanremo tornerà così a ospitare una delle rivalità più longeve del calcio ligure, con le due squadre separate da un solo punto in classifica e tre punti che potranno pesare molto più del semplice prestigio cittadino.