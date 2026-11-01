Sanremese-Imperia, le formazioni ufficiali del derby. Oltre mille allo stadio

Tutto pronto al Comunale per la sfida delle 15. Festa affida la fascia di capitano a M’Vila e lascia Sposito in panchina. Nell’Imperia Costantini capitano, con Welbeck e Di Renzo dal primo minuto

Sanremo. Tutto pronto allo stadio Comunale per l’attesissimo derby tra Sanremese e Imperia, valido per la decima giornata del girone A di Serie D. Alle 15 le due storiche rivali del Ponente ligure sono ridiscese in campo al Comunale, a poco più di due mesi dalla sfida di Coppa Italia dello scorso 30 agosto, vinta in rimonta dai biancazzurri per 2-1.

Ad accogliere le due formazioni è il pubblico delle grandi occasioni, con una presenza stimata di circa 1.200 spettatori sugli spalti del Comunale. Un colpo d’occhio, evidente già nel momento dei cortei del pre partita, che restituisce tutta l’importanza di una delle rivalità più sentite del calcio ligure, con le tifoserie pronte a sostenere le rispettive squadre in una partita che va ben oltre i tre punti in palio.

Tra le scelte della Sanremese spicca quella del portiere: a difendere i pali sarà Omar Bohli, mentre Alex Sposito partirà dalla panchina. Mister Festa conferma dal primo minuto Simone Andrea Ganz, mentre la fascia di capitano sarà indossata dall’esperto Yann M’Vila, con Mattia Nanni Monticone vicecapitano. Nell’undici iniziale anche Alessio Girgi, autore del gol decisivo nell’ultimo derby di Coppa Italia, e Mironald Parfeno Racot.

Sul fronte opposto, l’Imperia di Franco Lerda si affida a Martin Sourzac tra i pali. In campo dal primo minuto Nana Addo Welbeck, Luca Di Renzo e Francesco Margiotta, con quest’ultimo vicecapitano. La fascia sarà indossata da Nicholas Costantini. Tra i titolari figurano anche Lucas Cekrezi, Nicola Bresciani, Joshua Vuillermoz, Laurens Serpe, Andrei Antonio Anton e Simone Cecere.

Diverse, dunque, le scelte dei due allenatori rispetto al confronto disputato a fine agosto. In quell’occasione l’Imperia era passata in vantaggio con un’autorete di Cheshmedjiev, prima di subire la rimonta matuziana firmata nel finale da Klimavicius e Girgi.

Questa volta, però, in palio ci sono tre punti importanti anche per la classifica. I nerazzurri arrivano al derby con 14 punti, uno in più della Sanremese, ferma a quota 13 dopo le prime nove giornate. Una situazione che aggiunge ulteriore interesse a una partita già particolarmente sentita dalle due tifoserie, con entrambe le società protagoniste di un profondo rinnovamento societario e tecnico.

In tribuna non mancano le autorità istituzionali. Presenti entrambi i sindaci delle città protagoniste del derby: Alessandro Mager per Sanremo e Claudio Scajola per Imperia, quest’ultimo anche presidente della Provincia. Una presenza che testimonia l’importanza della sfida per le due comunità, storicamente legate da una rivalità sportiva (e politica) che si rinnova da oltre novant’anni.

A seguire la partita anche il presidente della Sanremese Christian Karembeu, presente per sostenere la formazione biancazzurra in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Assente, invece, il presidente dell’Imperia Giuseppe D’Onofrio. Il patron di Arkipiù, dopo aver seguito a stretto contatto la preparazione della squadra nei giorni precedenti al derby, è rientrato a Napoli per impegni personali.

A dirigere l’incontro sarà Giuseppe Matranga della sezione di Palermo, assistito da Domenico Damato di Milano e Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo.

Le formazioni ufficiali

SANREMESE: Bohli, Palella, Ganz, Monticone, M’Vila (cap.), Rota, Cipriani, Girgi, Usai, Cheshmedjiev, Racot. A disposizione: Sposito, Di Fino, Grosso, Costantino, Melis, Cavaliere, Appiah, Nguegang, Oddone. Allenatore: Gianluca Festa.

IMPERIA: Sourzac, Welbeck, Di Renzo, Costantini (cap.), Cekrezi, Margiotta, Bresciani, Vuillermoz, Serpe, Anton, Cecere. A disposizione: Colella, Rizzotti, Guida, Carella, Puentes Londono, Infante, Musaba, Fofana, Samb. Allenatore: Franco Lerda.

ARBITRO: Giuseppe Matranga di Palermo. Assistenti: Domenico Damato di Milano e Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo.

I precedenti del derby

Quella tra Sanremese e Imperia è una rivalità calcistica che attraversa oltre novant’anni di storia. Il primo confronto documentato risale al 27 gennaio 1935, quando le due formazioni si affrontarono allo stadio Trucchi di Imperia, oggi Nino Ciccione, pareggiando 0-0. Da allora i derby si sono susseguiti attraverso campionati e categorie differenti, diventando uno degli appuntamenti più sentiti del calcio ligure.

Limitandosi agli incontri più recenti, il 18 settembre 2024 Imperia e Sanremese pareggiarono 1-1 al Nino Ciccione. Nel ritorno, disputato il 15 gennaio 2025, i nerazzurri espugnarono il Comunale di Sanremo imponendosi per 3-1. Un successo esterno ripetuto il 7 dicembre dello stesso anno, quando un gol di Lorenzo Insolito decise la partita in favore dell’Imperia, vittoriosa per 1-0.

L’ultimo confronto di campionato, disputato il 19 aprile 2026 al Nino Ciccione, si è invece concluso sul 2-2, al termine di una sfida che aveva visto i nerazzurri portarsi in vantaggio prima della rimonta biancazzurra.

Il precedente più vicino nel tempo rimane però quello del 30 agosto scorso, in Coppa Italia Serie D, quando la Sanremese si impose 2-1 davanti al proprio pubblico. Dopo il vantaggio imperiese propiziato da Di Renzo e dall’autorete di Cheshmedjiev, i matuziani ribaltarono il risultato nel giro di appena tre minuti, con il pareggio di Klimavicius al 75’ e il sorpasso definitivo di Girgi al 78’.