Sanremese vs Alessandria finisce 1-2, la capolista espugna di misura il Comunale

La vigilia presentava la sfida come il banco di prova perfetto per misurare le ambizioni dei biancazzurri , forti di una lunga striscia di risultati utili e dell’imbattibilità casalinga contro la capolista del girone A. Alla fine a spuntarla sono i piemontesi, cinici nello sfruttare le ripartenze, ma i matuziani escono dal campo tra gli applausi per aver combattuto fino all’ultimo respiro.

Nella ripresa i ritmi si alzano e i biancazzurri sfiorano ripetutamente il pari con Nguengang e con un grande intervento del portiere alessandrino su Cheshmedjiev. Nel momento migliore dei locali, tuttavia, l’Alessandria punisce in contropiede al 72° con il neoentrato Diop, bravo a finalizzare l’assist di Rizzo. Nel finale succede di tutto: la Sanremese colpisce una traversa con Ganz al 90° e accorcia le distanze al 91° con il colpo di testa di Monticone sugli sviluppi di un corner, riaccendendo le speranze in pieno recupero ma senza riuscire a completare la rimonta.

L’Alessandria consolida ulteriormente la propria leadership in vetta alla classifica , confermando la propria marcia trionfale e la solidità da prima della classe. Per la Sanremese lo stop interrompe la serie positiva ma non ridimensiona il percorso stagionale , confermando la squadra in zona playoff e vicina alle posizioni di vertice del girone.

La prestazione dei biancazzurri offre indicazioni complessivamente positive nonostante il risultato negativo. Contro la formazione più forte del torneo, la squadra di Gianluca Festa ha dimostrato carattere, organizzazione e la capacità di creare diverse opportunità da rete, pagando a caro prezzo solo qualche disattenzione di troppo nelle ripartenze avversarie. La reazione d’orgoglio finale e il gol della speranza in zona Cesarini testimoniano la vitalità di un gruppo che, pur uscendo sconfitto, ha confermato di potersela giocare alla pari con chiunque nel girone.