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San Lorenzo al Mare, il comune cerca sei professionisti per recuperare le memorie storiche del territorio
Avviata la selezione pubblica per costituire un gruppo di lavoro dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale
San Lorenzo al Mare. Il comune avvia una procedura pubblica per individuare professionisti esterni da coinvolgere nel progetto «Recupero delle memorie storiche del territorio», finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e delle testimonianze del passato, anche nei centri limitrofi.
L’iniziativa prevede la costituzione di un gruppo multidisciplinare incaricato di elaborare proposte, costruire partenariati e ricercare fonti di finanziamento. La giunta ha approvato gli indirizzi con deliberazione numero 114 del 17 novembre 2026, mentre il settore contabilità, attraverso la determinazione numero 287 del giorno successivo, ha dato il via alla selezione.
Sono sei gli ambiti individuati: storia locale, divulgazione culturale e conoscenza della lingua francese; archivistica, gestione documentale e storia dell’arte; progettazione, comunicazione e partecipazione degli enti del Terzo settore e delle pubbliche amministrazioni; assistenza tecnica e rendicontazione di interventi finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali; coordinamento di attività complesse sotto il profilo amministrativo, economico e tributario; pianificazione territoriale e urbanistica, con particolare attenzione alla costruzione di collaborazioni tra soggetti pubblici e privati.
La scelta di ricorrere a collaboratori esterni deriva da una verifica interna, che ha accertato l’impossibilità di soddisfare le esigenze dell’iniziativa attraverso il personale già in servizio. Per l’intero percorso, della durata indicativa di due anni, è previsto un limite massimo di spesa di 12.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell’ente. Il compenso lordo di riferimento per ciascun profilo non potrà superare i 2.000 euro. Uno stesso candidato potrà ottenere fino a due incarichi distinti, per un importo complessivo massimo di 4.000 euro, purché giustificato dalle prestazioni richieste.
Gli interessati potranno presentare domanda per uno o più settori, indicando espressamente quelli prescelti e dimostrando il possesso delle competenze necessarie. La valutazione comparativa terrà conto dei titoli di studio, delle esperienze maturate, delle specializzazioni e della coerenza del curriculum con gli obiettivi previsti.