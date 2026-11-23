Sono sei gli ambiti individuati: storia locale, divulgazione culturale e conoscenza della lingua francese; archivistica, gestione documentale e storia dell’arte; progettazione, comunicazione e partecipazione degli enti del Terzo settore e delle pubbliche amministrazioni; assistenza tecnica e rendicontazione di interventi finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali; coordinamento di attività complesse sotto il profilo amministrativo, economico e tributario; pianificazione territoriale e urbanistica, con particolare attenzione alla costruzione di collaborazioni tra soggetti pubblici e privati.