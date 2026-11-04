San Bartolomeo al Mare, al via l’operazione «Fiumi Sicuri» per prevenire il rischio idrogeologico

Interventi di pulizia degli alvei del torrente Steria e dei rii cittadini. Stanziati 70 mila euro tra fondi comunali e regionali

San Bartolomeo al Mare. È partita l’operazione “Fiumi Sicuri”, un piano straordinario per la pulizia degli alvei e la messa in sicurezza del territorio, con l’obiettivo di prevenire il rischio idrogeologico e contrastare le conseguenze degli eventi meteorologici estremi.

Al centro del progetto c’è la riqualificazione del torrente Steria, dalla foce fino a Borgata Richeri, un intervento che non veniva effettuato da decenni e che l’amministrazione comunale ha pianificato insieme alla manutenzione dei rii cittadini. I lavori puntano a ripristinare la naturale capacità di deflusso delle acque, riducendo i pericoli legati al maltempo e ai cambiamenti climatici.

«Non si tratta di una manutenzione ordinaria, ma di un’opera che la cittadina attendeva da moltissimi anni – dichiara il sindaco Scola –. È un intervento estremamente complesso e minuzioso che l’amministrazione, dopo un quarto di secolo di attesa, mette al primo posto per la tutela del territorio. Sappiamo bene che la prevenzione oggi non è più un’opzione che si può rinviare: è una priorità assoluta, un atto irrinunciabile di responsabilità verso i nostri cittadini».

L’operazione prevede un investimento complessivo di 70 mila euro, di cui 60 mila stanziati direttamente dal comune e 10 mila erogati dalla Regione Liguria nell’ambito delle risorse destinate alla sicurezza del suolo.

L’impresa incaricata è già al lavoro nel tratto compreso tra la foce dello Steria e il confine con Borgata Richeri. L’obiettivo della giunta è estendere gli interventi entro il prossimo anno fino ai confini di Villa Faraldi, così da completare la manutenzione del bacino idrografico. La strategia di prevenzione comprende anche il rafforzamento della protezione civile. Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento, accompagnato dall’iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.