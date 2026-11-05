Salute e prevenzione, in Riviera al via gli incontri gratuiti di ginnastica dolce

Sanremo. Prendersi cura della propria salute partendo da un gesto semplice e alla portata di tutti: il movimento in compagnia.Prende il via in provincia di Imperia “Mens SANA in corpore SANO”, un calendario di incontri gratuiti di ginnastica dolce promosso da ATSL – Area 1 nell’ambito di PREVE.D.I. (Prevenire Demenza e Ictus), progetto europeo appartenente al programma Interreg VI-A Francia–Italia ALCOTRA e cofinanziato dall’Unione Europea.

L’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con le associazioni sportive del territorio, prenderà il via a novembre con i primi appuntamenti a Ospedaletti, Sanremo, Imperia e Pompeiana, e proseguirà fino alla prossima primavera. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e senza necessità di prenotazione. I partecipanti potranno sperimentare diverse discipline a impatto dolce, tra cui ginnastica posturale, fitness leggero, yoga e Qi Gong.

L’obiettivo principale del progetto è ridurre i fattori di rischio modificabili associati all’ictus e alla demenza, contrastando in primo luogo la sedentarietà.

«La prevenzione passa anche attraverso le scelte che compiamo ogni giorno – spiega il dr. Oliva, project manager del progetto europeo PREVE.D.I. – Con questi incontri vogliamo trasformare le indicazioni sui corretti stili di vita in opportunità concrete, accessibili e alla portata di tutti. Muoversi regolarmente contribuisce a proteggere la salute cardiovascolare e cerebrale, mentre svolgere attività in gruppo contrasta la solitudine favorendo il benessere psicologico e le relazioni sociali».

Sull’importanza del coinvolgimento del territorio interviene anche il dr. Marino Anfosso, direttore di ATSL – Area 1: «Con PREVE.D.I. portiamo la promozione della salute fuori dalle strutture sanitarie e sempre più vicino ai cittadini. Grazie alla collaborazione con le associazioni sportive possiamo offrire occasioni gratuite di movimento e socialità in diversi Comuni della provincia. Il nostro invito è a partecipare, anche per chi non pratica abitualmente attività fisica: non servono grandi prestazioni, ma la voglia di cominciare a prendersi cura di sé».—–I primi appuntamenti in programma

Venerdì 6 novembre 2026 Ospedaletti (ore 10.30–12.30): Anfiteatro comunale (via XX Settembre 34) – Fitness leggero e ginnastica dolce a cura di ASD Happiness. Sanremo (ore 11.00–13.00): Villa Ormond (corso Cavallotti 113) – Ginnastica dolce e posturale a cura di ASD Dance in Motion.

Sabato 7 novembre 2026 Imperia – Olioliva (ore 9.30–11.30): Largo Piana (fermata bus dietro Piazza Dante) – Ginnastica dolce a cura di CSEN.

Domenica 8 novembre 2026 Pompeiana (ore 10.00–12.00): Parco attiguo al campo da calcio – Ginnastica dolce cinese (Qi Gong) a cura di ASD Actilife. Imperia – Olioliva (ore 9.30–11.30): Largo Piana (fermata bus dietro Piazza Dante) – Ginnastica dolce a cura di CSEN.

