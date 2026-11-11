Ruba bottiglia di vino e aggredisce vigilante, arrestato a Ventimiglia

Ventimiglia. Ha pagato soltanto una lattina di birra alle casse, ma nello zaino aveva nascosto una bottiglia di vino, sperando di farla franca e uscire dal supermercato senza saldare il conto. Quando l’addetto alla sicurezza si è accorto dell’ammanco e lo ha invitato a mostrare lo scontrino per restituire la merce, l’uomo ha dato vita a una violenta aggressione.

L’episodio si è verificato nella serata di giovedì 5 novembre, intorno alle ore 20, all’interno di un punto vendita della città del confine. Protagonista della vicenda un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine. Di fronte all’invito del vigilante a riporre la merce sottratta, l’uomo ha reagito con violenza, scagliandosi contro il personale di vigilanza con spintoni e gomitate per assicurarsi la refurtiva e guadagnarsi una rapida via di fuga.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento immediato della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Ventimiglia. Gli agenti sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti e hanno bloccato il responsabile, che ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo anche di fronte agli uomini in divisa.

Accompagnato negli uffici del Commissariato, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e condotto nelle camere di sicurezza. Nella mattinata di venerdì 6 novembre, il Tribunale di Imperia ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.