Imperia. Luca Pedersoli è, ancora una volta, il dominatore incontrastato della 15° Ronde Valli Imperiesi. Il pilota bresciano, in coppia con Anna Tomasi, ha vinto per la sesta edizione consecutiva la gara ligure, aggiudicandosi tutte e quattro le prove speciali in programma. Al volante di una Hyundai i20 N Rally1 appena arrivata dal Campionato Mondiale Rally, Pedersoli ha manifestato una superiorità netta, grazie anche ad una vettura di ultima generazione appartenente alla massima categoria, il cui ciclo regolamentare si è chiuso al termine Mondiale WRC 2026. Prima al volante della Citroen DS3 WRC, con la quale si è aggiudicato le edizioni dal 2021 al 2024, poi con la Hyundai WRC Plus ed infine con la Rally1, il pilota lombardo ha fatto della Ronde Valli Imperiesi un suo feudo di caccia, che oggi nessuno sembra in grado di violare.

Al secondo posto, con un distacco di 23”5, hanno chiuso Claudio Arzà e Massimo Moriconi su Skoda Rabia RS Rally2 (BB Competition); per il pilota spezzino il risultato è il coronamento di un’ottima stagione, durante la quale ha raccolto due vittorie e non è mai sceso dal podio assoluto.

Terza posizione a 32”6 per Simone Miele e Debora Fancoli su un’altra Skoda RS con i colori della Bluthunder; il varesino ha replicato il terzo posto del 2025 ed è non è mai stato impensierito dagli inseguitori. Ottima la gara del giovane svizzero Gauthier Hotz, che con Michael Volluz ha portato la sua Skoda Fabia RS con i colori della Sport Management al quarto posto finale e primo tra gli Under 23. Un’altra Skoda RS è stata portata al quinto posto da Jacopo Araldo e Lorena Boero (Meteco), che proprio sull’ultima prova hanno guadagnato due posizioni, superando Francesco Aragno con Giancarla Guzzi (Skoda RS – G.R. Motorsport), autori di un piccolo errore e Michele Guastavino con Laura Bottini (Skoda RS – Racing For Genova), rallentati da una foratura quando erano quarti.

Settima posizione per la prima delle Lancia Ypsilon Rally2, quella dei savonesi Manuel De Micheli e Paolo Pontari (Promotor), seguiti dalla Skoda di Loris Ronzano e Gloria Andreis (Sport Management), mentre i siciliani Giuseppe Nicoletti e Marco Zaccone (EM Management), su un’altra Skoda RS, hanno terminato al nono posto. Decima posizione per Sergio Carrara e Fabio Andrian, che con una Skoda RS della Motor Valley Racing Division hanno chiuso la top ten.

Diversi trofei sono stati assegnati, a partire da quello intitolato alla memoria di Stefano “Fina” Sappracone, messo in palio dai genitori Silvano e Loredana per il primo navigatore classificato con licenza rilasciata dall’AC Ponente Ligure. La targa è stata consegnata a Lorena Boero.

Claudio Arzà, primo pilota ligure classificato, ha invece ricevuto il Trofeo Regione Liguria, consegnato dall’Assessore Marco Scajola.

Vittoria nella classifica femminile per Sabrina Roccati e Mara Miretti su Renaul Clio Rally3 (Meteco), mentre la Over 55 è stata vinta dagli svizzeri Olivier Burri e Gaetan Aubry su Skoda Fabia RS (Alma Racing).

PS3 Colle d’Oggia – Km 14,27: Pedersoli continua la sua marcia e con il tempo di 8’26”1 è ancora il migliore, con Arzà che resta ben saldo al secondo posto a 6”3. Guastavino migliora il feeling con la Skoda RS e firma il terzo tempo a 8”, lasciando Aragno al quarto posto a 9”4 e Miele al quinto a 9”5.