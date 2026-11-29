Imperia . L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi alle premiazioni della 15ª Ronde Valli Imperiesi , manifestazione organizzata dalla Scuderia Imperia Corse e disputata dal 27 al 29 novembre.

Nel corso della cerimonia, l’assessore Scajola ha premiato Luca Pedersoli e Anna Tomasi , primi classificati della gara, e consegnato la coppa della Regione Liguria a Claudio Arzà , primo pilota ligure classificato.

«Questa manifestazione rappresenta un appuntamento importante per il panorama sportivo del nostro territorio, capace di richiamare appassionati e partecipanti e di far conoscere le bellezze delle valli imperiesi – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Eventi come la Ronde Valli Imperiesi uniscono la passione per lo sport alla promozione del territorio, coinvolgendo anche i Comuni dell’entroterra e generando occasioni di visibilità e partecipazione. Ringrazio la Scuderia Imperia Corse, il presidente Marco Armelio, i volontari e tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questa quindicesima edizione».