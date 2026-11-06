Rixi a Olioliva sulle infrastrutture del Ponente: «Le opere si faranno»

Imperia. Il raddoppio ferroviario del Ponente ligure costerà circa 2 miliardi e 300 milioni di euro, ma metà della spesa potrebbe arrivare dall’Unione europea. Lo ha annunciato il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, ospite questa mattina a Olioliva, facendo il punto sui principali interventi attesi nel territorio, dall’Armo-Cantarana ai collegamenti stradali con il Piemonte.

«Si devono vedere tutte e tre le opere – ha affermato Rixi –. Sicuramente il raddoppio ferroviario, perché abbiamo chiuso un accordo con la Francia che verrà ratificato a livello europeo entro la fine dell’anno. Prevede un cofinanziamento sulla tratta tra Genova e Marsiglia, per farla diventare un corridoio di adduzione rispetto ai TEN-T e consentire il trasporto non soltanto dei passeggeri, ma anche delle merci, alleggerendo il traffico sulle autostrade liguri».

Il progetto richiede circa 30 chilometri di scavi e rappresenta uno degli investimenti più consistenti previsti per la mobilità regionale. «Una volta terminate le progettazioni, un’opera che costa 2 miliardi e 300 milioni di euro sarà finanziata per metà dagli italiani e per l’altra metà dall’Europa. Cambierà la mobilità della regione», ha sottolineato il viceministro.

Sull’Armo-Cantarana, il governo punta ad accelerare il confronto con Anas. «Abbiamo chiesto di spingere soprattutto su questo collegamento, oltre che sul sistema dell’Aurelia bis. È un’infrastruttura che riteniamo fondamentale per unire la provincia di Imperia al Piemonte senza attraversare quella di Savona, offrendo una nuova direttrice anche turistica e riducendo la pressione sulla rete autostradale». Nel quadro degli interventi rientra anche il tunnel di Tenda. Rixi ha annunciato l’avvio dei lavori per la seconda canna e il completamento dei tornanti sul versante francese, previsto sostanzialmente entro la fine del mese.

Più incerto il destino del tracciato autostradale tra Carcare e la riviera, per il quale l’esecutivo sta valutando una soluzione alternativa. «Come autostrada non avrebbe un ritorno economico sufficiente a sostenere il piano economico-finanziario dei privati. Stiamo studiando la possibilità di realizzare una superstrada che permetta di velocizzare il traffico. Il quadro economico dell’intervento non starebbe in piedi, come dimostrano le difficoltà della Torino-Savona, legate ai costi particolarmente elevati dell’attraversamento appenninico».

Sui tempi, Rixi ha precisato che le procedure sono in fase avanzata. «Siamo nella parte finale delle progettazioni. Per il raddoppio ferroviario c’è già stata una conferenza di servizi e, trattandosi di un’opera commissariata, quando sarà pronta per la gara d’appalto verrà finanziata. Nel frattempo attendiamo l’autorizzazione europea per il contributo del 50%. L’avvio dipenderà dai tempi della Commissione e potrà avvenire nei prossimi anni». Nessuna data precisa, dunque, per l’apertura dei cantieri. «La realizzazione di queste infrastrutture richiede almeno sei-otto anni. Sono opere che sopravviveranno a un governo. Con il Terzo Valico, per ventun anni praticamente non si è scavato. Vorrei che in questo Paese chiunque vada al governo continuasse a portare avanti i lavori, perché da soli non si fanno».