Rivieracqua, approvato il Pef: 130 milioni di euro di investimenti, i sindaci chiedono benefici sulle bollette
Un incremento di 80 milioni delle risorse destinate agli interventi
Imperia. Via libera al piano economico-finanziario di Rivieracqua, che prevede investimenti per 130 milioni di euro. L’approvazione è arrivata nel corso dell’assemblea ospitata a palazzo civico, confermando la linea condivisa tra i comuni e la società. L’aggiornamento del documento comporta un incremento di 80 milioni delle risorse destinate agli interventi approvando la conformità tra il Business Plan e Piano degli investimenti.
Soddisfatto Giuseppe Torno, presidente del consiglio di amministrazione di Rivieracqua S.p.A., che ha sottolineato il confronto con gli enti locali nella definizione delle strategie aziendali: «Abbiamo presentato un piano sentendo prima le esigenze del territorio. Siamo arrivati, penso, ad accontentare tutti», ha dichiarato, ricordando come il documento tenga conto anche del percorso di ristrutturazione.
Positivo il bilancio tracciato da Piero Ferrari, presidente di Acea Molise, secondo il quale il programma delle opere e il business plan chiamato a sostenerne la realizzazione vanno nella direzione giusta: «Quella veramente di ridare a un territorio così bello un servizio idrico integrato di elevata portata. Usciamo da questa assemblea molto soddisfatti per il piano, per le prospettive e soprattutto per i risultati che riusciremo a portare».
Sul fronte dei comuni, Valerio Ferrari, sindaco di Terzorio e presidente del Comitato unitario per il controllo congiunto dei soci pubblici di Rivieracqua, ha ribadito la necessità di affiancare il gestore nell’attuazione degli interventi, affinché il potenziamento delle infrastrutture produca vantaggi concreti per gli utenti. Tra le priorità espresse dai primi cittadini, riunitisi la scorsa settimana, figura il contenimento delle tariffe, a fronte degli aumenti programmati per sostenere finanziariamente le opere. «Bene gli investimenti, bene recuperare il terreno perduto di questi anni di difficile gestione, ma vogliamo vedere nel prossimo aggiornamento tariffario dei primi effetti positivi», ha precisato Valerio Ferrari, spiegando come l’efficientamento della rete debba tradursi in una contrazione dei costi operativi e, conseguentemente, in una riduzione degli importi a carico delle famiglie. È questo l’indirizzo ribadito all’assemblea e al socio operativo dalle amministrazioni locali.