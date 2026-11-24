Imperia. Via libera al piano economico-finanziario di Rivieracqua, che prevede investimenti per 130 milioni di euro. L’approvazione è arrivata nel corso dell’assemblea ospitata a palazzo civico, confermando la linea condivisa tra i comuni e la società. L’aggiornamento del documento comporta un incremento di 80 milioni delle risorse destinate agli interventi approvando la conformità tra il Business Plan e Piano degli investimenti.

Soddisfatto Giuseppe Torno, presidente del consiglio di amministrazione di Rivieracqua S.p.A., che ha sottolineato il confronto con gli enti locali nella definizione delle strategie aziendali: «Abbiamo presentato un piano sentendo prima le esigenze del territorio. Siamo arrivati, penso, ad accontentare tutti», ha dichiarato, ricordando come il documento tenga conto anche del percorso di ristrutturazione.

Positivo il bilancio tracciato da Piero Ferrari, presidente di Acea Molise, secondo il quale il programma delle opere e il business plan chiamato a sostenerne la realizzazione vanno nella direzione giusta: «Quella veramente di ridare a un territorio così bello un servizio idrico integrato di elevata portata. Usciamo da questa assemblea molto soddisfatti per il piano, per le prospettive e soprattutto per i risultati che riusciremo a portare».