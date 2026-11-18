«È un intervento che va a completare una serie di interventi che sono già stati fatti proprio nell’area del fronte mare – spiega l’assessore regionale Luca Lombardi – un investimento di circa un milione di euro in alcuni anni. Questa è la ciliegina sulla torta di un progetto di riqualificazione turistica tramite un’infrastruttura che potrà ospitare eventi, mostre e la collocazione di opere d’arte. Il tutto si completerà con una nuova alberatura, con delle palme e con il camminamento naturale di questa ciclabile, in collegamento con l’area marina e con l’interno del borgo».

«Abbiamo messo la ciliegina sulla torta alla riqualificazione del nostro waterfront, realizzando un progetto integrato che negli anni ha avuto il supporto della Regione e dei suoi assessorati. Questa grossa infrastruttura turistica e parco potrà ospitare gli eventi che la nostra cittadina propone d’estate ma sarà anche un punto di riferimento per le tante persone che utilizzano il percorso ciclopedonale. Ringrazio l’assessore Luca Lombardi perché, non appena abbiamo proposto questo progetto, lo ha promosso e sposato con entusiasmo, permettendoci di fare questo regalo alla comunità».