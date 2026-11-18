Riva Ligure, 480mila euro per il restyling di piazza Ughetto
Gli interventi grazie ai fondi di Regione Liguria
Riva Ligure. Un nuovo tassello per completare il restyling del waterfront e valorizzare il sistema della pista ciclabile.
A Riva Ligure è stato presentato il progetto di riqualificazione di Piazza Ughetto, un intervento dal valore complessivo di circa 480.000 euro, sostenuto in gran parte da Regione Liguria tramite il Fondo Strategico (con un finanziamento di circa 450.000 euro) e cofinanziato dal Comune.
L’opera si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione urbana portata avanti negli anni nel borgo della Riviera dei Fiori.
«È un intervento che va a completare una serie di interventi che sono già stati fatti proprio nell’area del fronte mare – spiega l’assessore regionale Luca Lombardi – un investimento di circa un milione di euro in alcuni anni. Questa è la ciliegina sulla torta di un progetto di riqualificazione turistica tramite un’infrastruttura che potrà ospitare eventi, mostre e la collocazione di opere d’arte. Il tutto si completerà con una nuova alberatura, con delle palme e con il camminamento naturale di questa ciclabile, in collegamento con l’area marina e con l’interno del borgo».
Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Giorgio Giuffra, che ha sottolineato la sinergia istituzionale con la Regione:
«Abbiamo messo la ciliegina sulla torta alla riqualificazione del nostro waterfront, realizzando un progetto integrato che negli anni ha avuto il supporto della Regione e dei suoi assessorati. Questa grossa infrastruttura turistica e parco potrà ospitare gli eventi che la nostra cittadina propone d’estate ma sarà anche un punto di riferimento per le tante persone che utilizzano il percorso ciclopedonale. Ringrazio l’assessore Luca Lombardi perché, non appena abbiamo proposto questo progetto, lo ha promosso e sposato con entusiasmo, permettendoci di fare questo regalo alla comunità».
Con questo intervento, l’amministrazione comunale punta a consolidare ulteriormente una vocazione agli investimenti pubblici orientati alla vivibilità urbana, offrendo nuovi spazi di aggregazione e punti di ristoro e incontro lungo la fascia costiera.