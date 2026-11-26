Sanremo. Sabato 21 novembre si è svolta la festa dei 40 anni della Asd ginnastica Riviera dei Fiori. Il notevole sforzo

organizzativo è stato ‘ricompensato’ da un ottimo spettacolo tecnico e dal coinvolgimento e l’entusiasmo da parte di tutta la grande ‘famiglia’ che è questa società da sempre. Alle ore 17 è iniziato il Galà, introdotto dalla musica dal vivo del maestro Achille La Barbera che ha accompagnato la sfilata dei ginnasti delle sezioni agonistiche di artistica maschile e femminile, ritmica, trampolino elastico, i tessuti aerei e il gruppo Gymevents. Dopo un emozionante video introduttivo che ha ripercorso la storia dell’associazione, la Prof. Breggion Daniela ha ricordato le origini di questa società nata da un’esperienza dei Giochi della Gioventù presso la Scuola Media di Ospedaletti e con l’aiuto di un gruppo di genitori la nascita , il 13 novembre del 1986 dell’attuale Asd Ginnastica Riviera dei Fiori.

Dopo la parte introduttiva e l’intervento del Sindaco Alessandro Mager che ha voluto essere presente all’evento e che ringraziamo per le belle parole rivolte all’Associazione,la Prof Breggion ha voluto presentare e ringraziare l’intero attuale staff tecnico societario col direttore sportivo Alice Frascarelli, il Direttore Artistico Lorenza Frascarelli che ha realizzato le grafiche , i video e coordinato la serata, Monia Stabile, Giulia Bellone, Ilaria Cavicchia, Damiano Giunta, Vittoria Arieta, Alicya Panizzi, Arianna Twiss, Isabel Toribio, Andrea Vittoria Rosso, Vanessa Lo Iacono, Noemi Crisanti . Notevole in contributo che alcune ginnaste ‘grandi’ danno nel seguire le ‘piccole dei corsi’.Un grazie quindi anche a Martalò Greta, Germano Giulia, Sonia Airone, Martina Diurno, Michela Andreoli, Matilde Marsiglia, Sofia Romeo, Serena Ciccia,Rebecca Trifan e Alice Serini. Per tutta la serata era presente anche la nostra new entry la mascotte Ape Gymmy.

A questo punto della serata è partito il Galà, un susseguirsi di coreografie ed esercizi dall’alto contenuto tecnico ed emotivo con una varietà di discipline ed utilizzo di attrezzature difficilmente riscontrabili in altre realtà a livello nazionale. Molto applaudito un pezzo inedito del Maestro La Barbera , che tratta di come con la tenacia, la passione e le capacità si possano ottenere grandi soddisfazioni .Al Galà erano presenti il Consigliere Federale FGI Pino Raiola , Giuliano e Cristian Ferrari presidenti provinciali e regionali dello CSEN, Il Dottor Cordoni Giovanni socio fondatore e storico presidente per oltre trenta anni e tanti amici del sodalizio. A fine galà sono state consegnate le magliette celebrative dei 40 anni realizzate col contributo di Alma Junior abbigliamento 0-14 a Sanremo e il Dottore in Podologia Antonella Chiaravallotti.A fine Galà simpatica iniziativa sperimentata in questa occasione per la prima volta, le varie sezioni di attività hanno realizzato delle squadre con il coinvolgimento dei genitori e si sono ‘sfidate’ in percorsi ginnici a tempo, l’iniziativa si è rilevata divertente e coinvolgente.