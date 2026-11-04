Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso, la mappa dell’eccellenza gastronomica in provincia di Imperia
Conferma una presenza solida e variegata, con una selezione di locali che spazia dai ristoranti storici d’alta cucina alle proposte bistrot più contemporanee e informali
Sanremo. È uscita la nuova edizione della guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso, punto di riferimento per l’enogastronomia nazionale. Anche per quest’anno la provincia di Imperia conferma una presenza solida e variegata, con una selezione di locali che spazia dai ristoranti storici d’alta cucina alle proposte bistrot più contemporanee e informali.
Di seguito la panoramica delle insegne segnalate sul territorio imperiese, divise per comune.
Sanremo
La Città dei Fiori vede confermati quattro indirizzi di rilievo, caratterizzati da identità ben distinte:
* Paolo e Barbara (Punteggio: 82/100 – Due Forchette)
Storica insegna di via Roma guidata da Paolo e Barbara Masiero. Il ristorante prosegue nel suo percorso di rigorosa aderenza ai classici del Mediterraneo accostati a una cucina di ricerca e grande sensibilità.
* Babeuf (Categoria Bistrot)
Situato nel cuore del centro storico della Pigna, via Palma. Propone una cucina informale ma di forte creatività che parte dalle materie prime liguri per esplorare accostamenti contemporanei e abbinamenti con una selezione di vini naturali.
* Soul (Punteggio: 78/100 – Categoria Bistrot)
In corso Mombello, la struttura conferma l’evoluzione da burger gourmet a tavola accogliente e versatile, proponendo un menu che oscilla tra specialità di mare e terra, suggestioni internazionali ed enologia italo-francese.
Imperia
Nel capoluogo spiccano tre realtà consolidate tra Borgo Parasio, Oneglia e Borgo Prino:
* Sarri (Punteggio: 83/100 – Due Forchette)
Affacciato sul mare di Borgo Prino, il locale propone una cucina concentrata sulla freschezza assoluta della materia prima e della pesca locale, inserita in tre percorsi degustazione di grande intensità.
* Salvo Cacciatori (Punteggio: 81/100 – Due Forchette)
Storico punto di riferimento a Oneglia, dove la tradizione ligure si fonda con innesti della cucina campana e tocchi internazionali, mantenendo al centro la centralità del sapore e la qualità dell’olio locale.
* A Grillo Restaurant & Wine (Punteggio: 80/100 – Due Forchette)
Incastonato in Borgo Parasio a Porta Maurizio, offre una proposta gastronomica di impronta personale centrata sull’equilibrio tra prodotti del territorio e tecnica.
Ventimiglia
L’estremo Ponente si conferma un distretto gastronomico vivace con tre diverse interpretazioni della ristorazione:
* Marco Polo (Punteggio: 85/100 – Due Forchette)
La storica insegna della famiglia Pani sul lungomare di Ventimiglia si attesta come uno dei punteggi più alti della zona. La cucina della nuova generazione combina le influenze della vicina Francia con il pescato del golfo ed elementi del territorio.
* Marixx (Categoria Ristorante)
Con vista sul porto di Cala del Forte, fa della concretezza dei sapori, del crudo di mare e dei prodotti liguri il proprio punto di forza.
* Ristorante La Caravella (Categoria Ristorante)
Indirizzo fronte mare in passeggiata Marconi, apprezzato per le preparazioni sobrie ed eseguite con cura a partire dalla materia prima ittica.
* Ristorante Venti (Categoria Ristorante)
Situato nel centro di Ventimiglia Alta negli spazi dell’ex bocciofila, affianca riletture della tradizione a percorsi più creativi.
Taggia e l’Entroterra
Completano la mappa provinciale le segnalazioni a Taggia, Trucco e Ranzo:
* La Conchiglia (Arma di Taggia) (Punteggio: 80/100 – Due Forchette)
Insegna storica sul lungomare di Arma guidata da Giacomo Ruffoni. Punti salienti della proposta sono il crudo di mare, i gamberi di Sanremo e le specialità della tradizione ligure rivisitate con rigore.
* Casa Buono (Trucco – Ventimiglia) (Punteggio: 81/100 – Due Forchette)
Guidato dallo chef Antonio Buono, l’insegna di Trucco propone una cucina rigorosa, colorata e tecnica che fonde l’esperienza internazionale con le radici e i prodotti della val Nervia.
* Il Gallo della Checca (Ranzo) (Categoria Ristorante)
Nell’entroterra della valle Arroscia, l’insegna della famiglia Vairo festeggia oltre quarant’anni di attività ponendo al centro il tartufo di produzione propria e l’incontro tra gastronomia ligure e piemontese.