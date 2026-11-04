Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso, la mappa dell’eccellenza gastronomica in provincia di Imperia

Sanremo. È uscita la nuova edizione della guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso, punto di riferimento per l’enogastronomia nazionale. Anche per quest’anno la provincia di Imperia conferma una presenza solida e variegata, con una selezione di locali che spazia dai ristoranti storici d’alta cucina alle proposte bistrot più contemporanee e informali.