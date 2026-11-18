Imperia Calcio, continua il valzer degli addii
Risolve anche il vice allenatore Giacomo Chini
Imperia. Non si ferma il valzer degli addii in casa Imperia Calcio. Con una nota ufficiale diffusa oggi, la società nerazzurra ha comunicato la risoluzione del contratto con Giacomo Chini, fino a poche settimane fa vice allenatore di Franco Lerda sulla panchina del “Ciccione”.
«L’Imperia Calcio annuncia la risoluzione del contratto con il vice allenatore Giacomo Chini – recita il comunicato del club – Il presidente Giuseppe D’Onofrio e tutta la società nerazzurra ringraziano Giacomo per il periodo trascorso con i nostri colori e gli augurano un buon proseguimento per la sua carriera».
Quella di Chini, arrivato a fine agosto proprio per affiancare il tecnico piemontese, è solo l’ultima in ordine cronologico di una lunga serie di separazioni che stanno segnando la turbolenta stagione dei nerazzurri. Tutto era iniziato già alla vigilia del campionato, lo scorso 12 agosto, con l’esonero a sorpresa di Giancarlo Riolfo per divergenze tecniche. Al suo posto era stato chiamato Franco Lerda, sollevato poi dall’incarico il 5 novembre scorso a seguito di un avvio di stagione altalenante, con la squadra affidata ad Amedeo Di Latte.
Ai ribaltoni nello staff tecnico si sono inoltre affiancati diversi movimenti in uscita anche sul fronte della rosa: a fine settembre la società aveva infatti ufficializzato la rescissione consensuale con il difensore Matteo Viti, seguita appena tre giorni fa dall’addio dell’attaccante Luca Di Renzo, altro tassello lasciato partire prima dell’odierna separazione con Chini.