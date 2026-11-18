​«L’Imperia Calcio annuncia la risoluzione del contratto con il vice allenatore Giacomo Chini – recita il comunicato del club – Il presidente Giuseppe D’Onofrio e tutta la società nerazzurra ringraziano Giacomo per il periodo trascorso con i nostri colori e gli augurano un buon proseguimento per la sua carriera».

​Quella di Chini, arrivato a fine agosto proprio per affiancare il tecnico piemontese, è solo l’ultima in ordine cronologico di una lunga serie di separazioni che stanno segnando la turbolenta stagione dei nerazzurri. Tutto era iniziato già alla vigilia del campionato, lo scorso 12 agosto, con l’esonero a sorpresa di Giancarlo Riolfo per divergenze tecniche. Al suo posto era stato chiamato Franco Lerda, sollevato poi dall’incarico il 5 novembre scorso a seguito di un avvio di stagione altalenante, con la squadra affidata ad Amedeo Di Latte.