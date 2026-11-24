Sanremo . Per consentire i lavori di smontaggio dei cavi dell’ex filovia, in programma nella notte mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, sono state disposte alcune variazioni alla circolazione stradale nella zona circostante piazza Colombo.

L’intervento, effettuato per conto della Riviera Trasporti, comporterà infatti un divieto di transito per tutte le categorie di veicoli e un divieto di sosta e fermata nei tratti segnalati in via Manzoni, piazza Colombo, via Asquasciati e corso Garibaldi nel tratto di fronte al Palafiori.