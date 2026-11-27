Sanremo. Si sono conclusi i lavori di rimozione dei cavi dell’ex filovia nell’area circostante piazza Colombo. Gli interventi, effettuati per conto della Riviera Trasporti, hanno riguardato il tratto iniziale di corso Garibaldi di fronte al Palafiori, la parte alta della piazza e via Asquasciati. I cavi, seppur non più utilizzati, continuavano infatti a rimanere installati nello spazio soprastante la sede stradale.