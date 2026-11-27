Rimossa l’ex filovia in piazza Colombo, via Asquasciati e nel primo tratto di corso Garibaldi
I lavori sono stati effettuati in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione stradale
Sanremo. Si sono conclusi i lavori di rimozione dei cavi dell’ex filovia nell’area circostante piazza Colombo. Gli interventi, effettuati per conto della Riviera Trasporti, hanno riguardato il tratto iniziale di corso Garibaldi di fronte al Palafiori, la parte alta della piazza e via Asquasciati. I cavi, seppur non più utilizzati, continuavano infatti a rimanere installati nello spazio soprastante la sede stradale.
Un importante intervento di decoro urbano nel centro cittadino, per migliorare la componente estetica in una delle zone più frequentate di Sanremo. Il progetto si inserisce in un piano di riqualificazione generale, che comprende anche il futuro posizionamento delle nuove pensiline per le fermate dei bus e la sostituzione dei sistemi anti irruzione in via Matteotti con elementi meglio integrati nel contesto cittadino.
I lavori di rimozione dei cavi dell’ex filovia, che hanno comportato la momentanea chiusura al traffico delle vie interessate, sono stati effettuati in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione stradale.