Rigenerazione urbana, Regione Liguria e l’assessore Scajola protagonisti di “Restructura” a Torino come modello italiano

Torino . Questa mattina l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha partecipato alla cerimonia inaugurale di “Restructura”, la manifestazione dedicata all’edilizia, all’architettura e alla riqualificazione del patrimonio costruito, in programma a Torino da oggi a sabato, 14 novembre. La Regione Liguria è stata scelta dagli organizzatori come regione ospite dell’evento per quanto fatto negli ultimi anni sul recupero dell’esistente senza nuovo consumo di suolo. Nell’occasione sono state presentate, come modello nazionale, le esperienze, i progetti e i risultati raggiunti sul fronte della rigenerazione urbana, con particolare attenzione ai tre Pinqua di Genova-Begato, Sanremo-Pigna e Marinella di Sarzana.

«Essere riconosciuti come regione leader a livello nazionale per la rigenerazione urbana è, chiaramente, motivo di soddisfazione – spiega l’assessore della Regione Liguria Marco Scajola – Un premio per le scelte fatte in questi anni che hanno consentito di finanziare 261 interventi per un investimento complessivo di 117 milioni di euro. La partecipazione a Restructura, evento simbolo che ha saputo radunare più di 150 espositori, è stata un’opportunità per raccontare il percorso che la Liguria ha costruito passo dopo passo partendo dalla legge regionale 23 del 2018. Tra i progetti più significativi ci sono i tre PINQuA – prosegue Scajola-, che hanno attivato 66,3 milioni di euro tra risorse PNRR e private, portando alla realizzazione di 134 alloggi e alla profonda riqualificazione di tre aree strategiche del territorio. Da Begato a Genova alla Pigna di Sanremo, fino a Marinella di Sarzana, parliamo di interventi che restituiscono valore a quartieri e centri storici, migliorano gli spazi pubblici e creano nuovi servizi. Continueremo a investire nel recupero del patrimonio esistente, nella valorizzazione dei territori e nella qualità della vita delle nostre comunità, con particolare attenzione anche ai piccoli Comuni e all’entroterra.»