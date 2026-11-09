Rigenerazione urbana e sostenibilità, la Fondazione Bioarchitettura fa tappa a Sanremo

L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione della rivista “Bioarchitettura – Abitare la Terra”, e offrirà un’occasione di confronto sui temi della rigenerazione urbana , della qualità dell’abitare, dello spazio pubblico e dell’adattamento delle città ai cambiamenti climatici.

A partire dai contenuti della rivista e da alcune esperienze legate a Sanremo e al territorio ligure, l’incontro metterà in dialogo cultura del progetto, istituzioni e professionisti, con l’obiettivo di ampliare la riflessione sulla sostenibilità oltre la sola prestazione tecnica, considerando anche le relazioni tra ambiente, usi, spazi collettivi e qualità della vita urbana.