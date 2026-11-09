Martedì 10 novembre|
Rigenerazione urbana e sostenibilità, la Fondazione Bioarchitettura fa tappa a Sanremo
Alle 17, nello spazio comunale di piazza Cassini 10/11
Sanremo. Domani (martedì 10 novembre), alle 17, nello spazio comunale di piazza Cassini 10/11, si terrà l’incontro dal titolo “Bioarchitettura e rigenerazione urbana. Abitare la città che cambia”, promosso dalla Fondazione Bioarchitettura con il patrocinio del Comune di Sanremo – Assessorato alla Cultura.
L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione della rivista “Bioarchitettura – Abitare la Terra”, e offrirà un’occasione di confronto sui temi della rigenerazione urbana, della qualità dell’abitare, dello spazio pubblico e dell’adattamento delle città ai cambiamenti climatici.
A partire dai contenuti della rivista e da alcune esperienze legate a Sanremo e al territorio ligure, l’incontro metterà in dialogo cultura del progetto, istituzioni e professionisti, con l’obiettivo di ampliare la riflessione sulla sostenibilità oltre la sola prestazione tecnica, considerando anche le relazioni tra ambiente, usi, spazi collettivi e qualità della vita urbana.
Il confronto affronterà le sfide delle città contemporanee e i possibili strumenti per renderle più vivibili, inclusive e resilienti.
Inoltre, l’iniziativa si inserisce nelle attività legate al trentesimo anniversario della collaborazione tra la Fondazione Bioarchitettura e KEIM, uno dei principali partner ufficiali e sponsor sostenitori della stessa fondazione.
Martedì pomeriggio parteciperanno rappresentanti della Fondazione Bioarchitettura, dell’amministrazione comunale e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Imperia.
L’incontro è aperto al pubblico.