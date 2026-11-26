la misura|
Regione Liguria investe sulle Dmo, Lupi (Camera di Commercio Riviere di Liguria): «Sostegno strategico e concreto»
«Le risorse stanziate rappresentano un impulso fondamentale per consolidare le strutture operative, valorizzare le professionalità dei Destination Manager e potenziare l’integrazione digitale attraverso il DMS regionale»
Imperia. «Desidero esprimere il più sincero apprezzamento alla Regione Liguria e all’assessore al Turismo Luca Lombardi per questo concreto e strategico sostegno alle Destination Management Organization». Lo dichiara Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria.
«Le risorse stanziate, e in particolare i 100mila euro complessivi destinati alle due DMO del Ponente – ‘Turismo Ligurian Riviera’ per il Savonese e ‘Turismo Riviera dei Fiori’ per l’Imperiese, di cui la nostra Camera di Commercio è ente capofila – rappresentano un impulso fondamentale per consolidare le strutture operative, valorizzare le professionalità dei Destination Manager e potenziare l’integrazione digitale attraverso il DMS regionale, la piattaforma digitale condivisa per la raccolta, l’organizzazione e la promozione unitaria dell’offerta e dei prodotti turistici del territorio.
Questa misura conferma la validità di un modello di governance condivisa che unisce istituzioni, amministrazioni comunali e imprese locali. Solo facendo sistema e lavorando in sinergia tra pubblico e privato possiamo promuovere in modo coordinato e competitivo le nostre eccellenze, favorendo la destagionalizzazione dei flussi e creando nuove opportunità di sviluppo economico per tutto il comparto turistico».