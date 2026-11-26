Imperia . «Desidero esprimere il più sincero apprezzamento alla Regione Liguria e all’assessore al Turismo Luca Lombardi per questo concreto e strategico sostegno alle Destination Management Organization». Lo dichiara Enrico Lupi , presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria .

«Le risorse stanziate, e in particolare i 100mila euro complessivi destinati alle due DMO del Ponente – ‘Turismo Ligurian Riviera’ per il Savonese e ‘Turismo Riviera dei Fiori’ per l’Imperiese, di cui la nostra Camera di Commercio è ente capofila – rappresentano un impulso fondamentale per consolidare le strutture operative, valorizzare le professionalità dei Destination Manager e potenziare l’integrazione digitale attraverso il DMS regionale, la piattaforma digitale condivisa per la raccolta, l’organizzazione e la promozione unitaria dell’offerta e dei prodotti turistici del territorio.