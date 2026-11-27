Genova. Regione Liguria conferma il proprio impegno a sostegno dello sport giovanile e delle famiglie con l’approvazione della nuova edizione di Dote Sport 2027, la misura che mette a disposizione 1,5 milioni di euro, attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, per contribuire alle spese di iscrizione e frequenza delle attività sportive dei minori.

Il bando, che sarà aperto dall’8 al 31 marzo 2027, è rivolto alle famiglie residenti in Liguria con un ISEE non superiore a 35mila euro e figli di età compresa tra i 5 e i 17 anni. Il contributo potrà raggiungere 400 euro per ogni figlio per i nuclei con ISEE fino a 25mila euro e 300 euro per quelli con ISEE compreso tra 25mila e 35mila euro, fino a un massimo di due figli per famiglia. Il 10% delle risorse sarà riservato ai minori con disabilità.

«Lo sport è un’opportunità di crescita, educazione e socializzazione che deve essere accessibile a ogni bambino e ragazzo, indipendentemente dalle condizioni economiche della propria famiglia – dichiarano il vicepresidente e assessore regionale allo Sport Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola –. Con Dote Sport 2027 confermiamo una misura ormai consolidata, investendo un milione e mezzo di euro per sostenere concretamente i genitori e impedire che le difficoltà economiche costringano i più giovani a rinunciare alla propria passione. Crediamo nello sport come straordinaria scuola di vita, capace di trasmettere valori come il rispetto delle regole, l’impegno e lo spirito di squadra. Per questo continueremo a investire affinché sempre più giovani liguri possano praticare attività sportiva e crescere all’interno delle nostre associazioni, autentici punti di riferimento educativi e sociali per il territorio».

La misura prevede il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza presso associazioni e società sportive dilettantistiche con sede legale in Liguria, regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o alla relativa sezione parallela del Comitato Italiano Paralimpico.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.30 dell’8 marzo alle ore 17.30 del 31 marzo 2027, secondo le modalità previste dal bando, che sarà pubblicato sui siti di Regione Liguria e FILSE. Saranno ammesse le spese documentate con pagamenti tracciabili effettuati successivamente al 30 giugno 2026.

La gestione della misura sarà affidata a FILSE, che predisporrà la graduatoria dando priorità ai nuclei familiari con ISEE più basso, fino a esaurimento delle risorse disponibili.