Genova. Regione Liguria investe circa 100 mila euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, per avviare un progetto sperimentale finalizzato all’individuazione, alla validazione e alla certificazione delle competenze professionali dei detenuti negli istituti penitenziari liguri. Il progetto, realizzato attraverso l’Agenzia regionale ALFA, coinvolgerà circa 100 persone, con l’obiettivo di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo, valorizzando le competenze acquisite prima e durante il periodo di detenzione.

1Investire nella formazione e nel riconoscimento delle competenze professionali delle persone detenute significa promuovere la cultura del lavoro, della responsabilità individuale e del rispetto delle regole – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione e alle Politiche dell’occupazione Simona Ferro. – Offrire strumenti concreti per il reinserimento lavorativo rappresenta una scelta che va nella direzione della prevenzione della recidiva e, quindi, di una maggiore sicurezza per l’intera comunità. Vogliamo valorizzare il tempo della detenzione attraverso percorsi che consentano, una volta scontata la pena, di costruire una prospettiva di autonomia personale e professionale».

La sperimentazione interesserà gli istituti penitenziari liguri e sarà rivolta a detenuti maggiorenni, residenti o domiciliati in Liguria, in possesso di almeno 1.600 ore di esperienza pertinente maturata negli ultimi dieci anni. I beneficiari saranno individuati in collaborazione con l’Amministrazione penitenziaria.

Le competenze oggetto di riconoscimento riguarderanno ambiti professionali coerenti con le attività svolte all’interno degli istituti, tra cui cucina, manutenzione, pulizia, falegnameria e sartoria.

L’obiettivo è accompagnare tutti i 100 partecipanti al conseguimento di un attestato di validazione delle competenze, spendibile nel mercato del lavoro e utile anche per il riconoscimento di crediti formativi, e almeno 30 di loro all’ottenimento di una certificazione di qualificazione professionale riconosciuta nell’ambito del Repertorio ligure delle figure professionali.