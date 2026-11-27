Ventimiglia. La Regione Liguria ha fornito la risposta ufficiale all’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere regionale Enrico Ioculano (insieme ai colleghi consiglieri Sanna, Arboscello, Baruzzo, D’Angelo, Natale, Orlando, Piccardo e Romeo) riguardante lo stato di attuazione, il funzionamento e le prospettive future del reef artificiale della secca sommersa “P” a Ventimiglia.Il bilancio del 1° Lotto e le opere realizzate

Il primo lotto dei lavori, finanziato con fondi PNRR, si è concluso a giugno 2026 ed è stato seguito da rilievi topografici completati ad ottobre. L’intervento ha compreso la demolizione delle vecchie dighe emerse (pennello “A” e dighe “B”, “C”, “D”) e la realizzazione delle nuove opere di difesa:

Il Pennello “T” (8.123 tonnellate) e parte del Pennello “T1” (5.634 tonnellate);

(8.123 tonnellate) e parte del (5.634 tonnellate); La secca sommersa “P” (36.916 tonnellate), concepita come reef break per coniugare la difesa del litorale con le esigenze turistiche;

(36.916 tonnellate), concepita come per coniugare la difesa del litorale con le esigenze turistiche; Un ripascimento iniziale di 34.533 m³ di inerti, di cui oltre 20.000 m³ prelevati dalla foce del Fiume Roia e destina prevalentemente alla cella 36 (foce) e alla cella 21, unitamente a materiale da cava per le celle 20 e 21.

Come funziona la secca sommersa e la situazione nelle celle 18 e 19

Come specificato nella relazione tecnica della Regione, nel corso del primo lotto non sono stati effettuati versamenti di ripascimento nelle celle 18 e 19 (le più a levante, situate a tergo del reef) a causa del budget limitato dei fondi PNRR.

Nonostante la secca sia stata finora realizzata con altezze e sezioni ridotte rispetto al progetto originario, i rilievi topografici dimostrano che l’opera sta già svolgendo la sua funzione primaria: dissipare l’energia del moto ondoso e redistribuire i sedimenti della spiaggia, creando un accumulo al centro (il cosiddetto “effetto tombolo”) e proteggendo il tratto retrostante.Le prospettive con il 2° Lotto

Per ottenere un avanzamento omogeneo della linea di riva e allontanare la risalita delle onde dalle strutture costiere, il progetto complessivo prevede la realizzazione del secondo lotto di intervento. In questa fase verranno versati circa 60.000 m³ di materiale di ripascimento proprio nelle celle litorali 18 e 19.