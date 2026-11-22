Ventimiglia. Agevolare i proprietari di immobili che intendono recuperare, tinteggiare e riqualificare le facciate degli edifici, attraverso l’esenzione totale o una significativa riduzione del Canone unico patrimoniale (Cup) per l’occupazione temporanea del suolo pubblico. È questo l’obiettivo della mozione presentata da Gaetano Scullino, ex sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia.

La proposta mira a introdurre nuove agevolazioni per chi deve effettuare lavori di manutenzione e risanamento degli edifici, con particolare riferimento ai costi sostenuti per l’installazione di ponteggi, impalcature e attrezzature necessarie agli interventi.

Nella mozione, Scullino sottolinea come l’immagine della città sia strettamente legata anche alla qualità del patrimonio edilizio, pubblico e privato. Facciate deteriorate, intonaci rovinati, edifici scoloriti e manutenzioni trascurate, secondo il consigliere, contribuiscono a trasmettere un’immagine di degrado che penalizza il decoro urbano e l’attrattività turistica di Ventimiglia. Una situazione che riguarda il centro cittadino, il centro storico e anche le frazioni.

A rendere più difficoltosi gli interventi, evidenzia Scullino, sono spesso i costi elevati a carico dei singoli proprietari e dei condomini, già gravati dalle spese di gestione e manutenzione. In particolare, l’occupazione temporanea del suolo pubblico per i ponteggi può incidere sensibilmente sul bilancio dei lavori.

A sostegno della propria proposta, l’ex sindaco ricorda che durante la precedente amministrazione erano già state adottate iniziative per agevolare i proprietari intenzionati a sistemare le facciate, attraverso agevolazioni sull’occupazione del suolo pubblico e contributi finanziari a fondo perduto.

Un esempio? Per un’occupazione di 108 metri quadrati per 150 giorni, dal 30 novembre 2026 al 28 aprile 2027, il calcolo del Cup fa schizzare l’importo complessivo a 16.874 euro. Un costo che pesa sulle tasche di chi già affronta la spesa del restauro della propria facciata.

Con la mozione, Scullino impegna il sindaco e la giunta a predisporre nel più breve tempo possibile un provvedimento che introduca l’esenzione totale dal Cup oppure una riduzione particolarmente significativa degli importi attualmente previsti per questi lavori. L’agevolazione dovrebbe riguardare tutto il territorio comunale, senza limitarsi al centro cittadino, comprendendo quindi il centro storico, le frazioni e le altre località.

Tra gli impegni richiesti c’è anche l’individuazione di procedure amministrative semplificate per consentire a proprietari, amministratori condominiali e altri soggetti interessati di accedere alle agevolazioni, oltre alla valutazione di un programma pluriennale che possa prevedere anche incentivi finanziari.

Le agevolazioni, precisa la mozione, dovranno essere subordinate alla regolarità dei lavori, al rispetto delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche e al ripristino delle condizioni del suolo pubblico al termine degli interventi.