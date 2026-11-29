Sanremo. Il Main Event del WSOP Circuit (WSOPC), organizzato dal Casinò di Sanremo in collaborazione con TexApoker, supera i risultati dello scorso anno e registra numeri da record. Il torneo con buy-in da 1.500 euro ha infatti raggiunto quota 899 iscrizioni, superando il dato dell’edizione 2025. Dall’inizio della manifestazione, le entries complessive hanno invece oltrepassato quota 5.000.

L’elevata partecipazione ha permesso di raggiungere un montepremi complessivo di 1.140.831 euro. In palio per il vincitore ci sono 200mila euro, un anello WSOP Circuit e un pacchetto WSOP Paradise del valore di 5mila dollari.

La competizione è entrata nella fase decisiva: sono 133 i giocatori ancora in gara, tutti già a premio, impegnati nelle sale Privata Privatissima e De Santis. L’obiettivo è conquistare un posto al tavolo finale, la cui composizione è prevista per domani, 30 novembre.

«Stiamo vivendo il momento più combattuto del WSOPC, dove sono decisive la determinazione, la professionalità e anche le carte favorevoli – sottolinea il presidente e amministratore delegato del Casinò di Sanremo, Giuseppe Di Meco –. Siamo già soddisfatti dei numeri, dello svolgimento dei tornei e dell’apprezzamento per le fasi organizzative, semplificate dalla WSOPC App. Un grazie a TexApoker e a tutti i nostri dipendenti impegnati nelle diverse fasi di questo importante evento di poker internazionale».