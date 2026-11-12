Ventimiglia|
Rapporti con i comitati di quartiere, nuovo incarico per la consigliera Antonella Marchesi
Sindaco Di Muro: «Nella consapevolezza della grande esperienza maturata in materia, soprattutto attraverso il ruolo di presidente del Comitato di quartiere di Latte»
Ventimiglia. Il sindaco Flavio Di Muro ha formalizzato il decreto di conferimento al consigliere comunale Antonella Marchesi dell’incarico in materia di Rapporti con i comitati di quartiere, con l’obiettivo di prestare la massima attenzione alle problematiche connesse.
«La scelta è ricaduta sul consigliere Antonella Marchesi nell’ottica di affiancare l’assessore alle Frazioni Simone Bertolucci, nella consapevolezza della grande esperienza maturata in materia, soprattutto attraverso il ruolo di presidente del Comitato di quartiere di Latte, ricoperto per anni – dichiara il sindaco Di Muro. Al consigliere Marchesi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro.»