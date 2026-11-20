Il dramma|
Ranzo, scontro tra due auto: muore un uomo di 72 anni, un ferito
Accertamenti in corso da parte dei carabinieri
Ranzo. Tragedia nel tardo pomeriggio al chilometro 9,6 sulla strada provinciale 453, nel territorio comunale di Ranzo, dove un uomo di 72 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.
Lo scontro si è verificato intorno alle 17.30. Secondo le prime informazioni, le due vetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. La vittima viaggiava a bordo di una delle auto coinvolte.
Nell’incidente è rimasto ferito anche un uomo di 64 anni, soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, presenti con due squadre da Imperia e Albenga, il personale sanitario e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente e chiarire le circostanze che hanno portato al violento impatto.
Ad arrivare per primi sul luogo della tragedia sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, che hanno provveduto ad estricare le persone dalle vetture coinvolte e a mettere in sicurezza le auto.
Il traffico, inizialmente sospeso per consentire le operazioni di soccorso, è stato ripristinato a senso unico alternato intorno alle 18.45.