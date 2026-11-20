Ranzo . Tragedia nel tardo pomeriggio al chilometro 9,6 sulla strada provinciale 453, nel territorio comunale di Ranzo, dove un uomo di 72 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Lo scontro si è verificato intorno alle 17.30. Secondo le prime informazioni, le due vetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. La vittima viaggiava a bordo di una delle auto coinvolte.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un uomo di 64 anni, soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, presenti con due squadre da Imperia e Albenga, il personale sanitario e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente e chiarire le circostanze che hanno portato al violento impatto.