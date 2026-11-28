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Questa sera al Teatro Comunale di Ventimiglia “Il mio matrimonio”: risate e solidarietà
L’appuntamento non sarà soltanto un’occasione per trascorrere una serata piacevole a teatro, ma anche per sostenere un’importante iniziativa solidale
Ventimiglia. Dopo il grande successo dello scorso anno con “1+1=1”, la compagnia teatrale I Cantastorie torna questa sera sul palco del Teatro Comunale di Ventimiglia con un nuovo appuntamento all’insegna del divertimento e della solidarietà: “Il mio matrimonio”, una commedia in tre atti scritta e diretta da Giuliano Pagani, organizzata dal Rotaract Club Sanremo, con l’aiuto del Rotary Club Sanremo ed il Rotary Club Ventimiglia – Bordighera.
Ambientata in piena estate, la commedia racconta la storia di Carla, decisa a sposarsi, ma il percorso verso il grande giorno si rivelerà tutt’altro che semplice. Tra situazioni imprevedibili, equivoci e momenti esilaranti, il pubblico sarà accompagnato in tre atti scoppiettanti, dove risate e buonumore saranno protagonisti.
L’appuntamento non sarà soltanto un’occasione per trascorrere una serata piacevole a teatro, ma anche per sostenere un’importante iniziativa solidale. Il ricavato dello spettacolo sarà infatti destinato a sostegno delle cure per le fragilità psichiche e di altri progetti dell’ASL 1, confermando il valore del teatro come strumento di partecipazione, comunità e attenzione verso il prossimo.
Una serata che unisce cultura, intrattenimento e solidarietà, grazie all’impegno del Rotaract Club Sanremo, della compagnia I Cantastorie e alla sensibilità di chi sceglie di partecipare, contribuendo concretamente a sostenere iniziative a beneficio della comunità.