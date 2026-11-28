Ventimiglia . Dopo il grande successo dello scorso anno con “1+1=1”, la compagnia teatrale I Cantastorie torna questa sera sul palco del Teatro Comunale di Ventimiglia con un nuovo appuntamento all’insegna del divertimento e della solidarietà: “ Il mio matrimonio ”, una commedia in tre atti scritta e diretta da Giuliano Pagani , organizzata dal Rotaract Club Sanremo , con l’aiuto del Rotary Club Sanremo ed il Rotary Club Ventimiglia – Bordighera .

Ambientata in piena estate, la commedia racconta la storia di Carla, decisa a sposarsi, ma il percorso verso il grande giorno si rivelerà tutt’altro che semplice. Tra situazioni imprevedibili, equivoci e momenti esilaranti, il pubblico sarà accompagnato in tre atti scoppiettanti, dove risate e buonumore saranno protagonisti.