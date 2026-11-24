Sanremo. Il coinvolgimento di Sanremo nel progetto transfrontaliero “Alcotra” tra Italia e Francia entra nel vivo, con l’obiettivo di attivare, nel corso dell’estate 2027, una nuova linea di autobus che collegherà la provincia, a partire da Imperia, alla vicina Francia, previa individuazione delle varie fermate cittadine dedicate a tale iniziativa. Lo scopo del progetto è quello di migliorare i collegamenti tra la Riviera italiana e quella francese, offrendo un’alternativa all’automobile per lavoratori frontalieri.

Nei giorni scorsi, a tal proposito, in Comune si è tenuto un incontro tra i vertici dell’amministrazione – con il sindaco Alessandro Mager e l’assessore ai Lavori pubblici e alla Viabilità Massimo Donzella – e i vertici di Riviera Trasporti, guidati dal presidente e amministratore delegato Marco Prestileo, insieme al direttore generale Sandro Corrado, e al consigliere provinciale delegato Gabriele Amarella, per fare il punto sul ruolo della città matuziana e definire le scelte legate al servizio.

Al centro del confronto c’è stata proprio la definizione della fermata del bus transfrontaliero a Sanremo, con la decisione di scartare l’ipotesi di piazza Colombo. L’area, infatti, con il passare del tempo è destinata a essere lasciata da Riviera Trasporti. L’amministrazione Mager ha già commissionato uno studio per valutare un progetto di riqualificazione straordinaria dell’intera zona, ipotizzando che l’autostazione venga delocalizzata e trasferita, se non addirittura “smontata” con fermate sparse in città, secondo un vecchio progetto elaborato dalla Citec di Torino per conto del Comune.

Sul fronte del collegamento transfrontaliero, l’indicazione emersa porta invece verso la zona di piazza Cesare Battisti, dove sono già presenti i parcheggi per i bus turistici; si tratta, inoltee, di una collocazione già riconosciuta come punto di passaggio per i turisti, sia in arrivo sia in partenza, da e verso Sanremo.