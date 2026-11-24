l'iniziativa|
Problemi alla vista, nelle scuole cittadine al via service del Lions Club Imperia La Torre
Se emergono criticità i genitori vengono avvertiti e invitati a rivolgersi ad un medico di loro fiducia per il trattamento
Imperia. E’ iniziato oggi un service del Lions Club Imperia La Torre in alcune scuole cittadine: si tratta di uno screening gratuito che interessa i bambini delle scuole materne, alla ricerca di eventuali problemi della vista, in particolar modo l’ambliopia, un disturbo dello sviluppo visivo in cui un occhio non sviluppa una visione normale.
E’ una patologia comunemente definita “occhio pigro” che – se presa in tempo – può essere agevolmente corretta, ma che è difficile da diagnosticare. In ogni caso è fondamentale intervenire nei primi 5 o 6 anni di vita, la gestione precoce è fondamentale per prevenire deficit che potrebbero diventare permanenti.
Gli screenig, effettuati da personale specializzato, consistono in un esame non invasivo. Se emergono criticità i genitori vengono avvertiti e invitati a rivolgersi ad un medico di loro fiducia per il trattamento.
Oggi si è iniziato nella scuola di Largo Ghiglia. Nelle prossime settimane saranno interessati anche altri plessi scolastici cittadini.