Mercoledì 18 novembre alle 21, l’ingresso sarà gratuito a offerta libera, e il ricavato della serata devoluto a sostegno delle attività del Centro Antiviolenza

Sanremo. Quale anteprima delle numerose iniziative previste per il 25 novembre in occasione della “Giornata contro la violenza sulle donne” è in programma mercoledì 18 novembre alle 21 al teatro del Casinò di Sanremo la messa in scena dello spettacolo teatrale di Liber Theatrum “Principessa rosa offresi” per la regia di Diego Marangon. L’ingresso sarà gratuito a offerta libera, e il ricavato della serata devoluto a sostegno delle attività del Centro Antiviolenza di Sanremo.

A organizzare la serata di beneficenza, con il patrocinio del comune di Sanremo e l’ospitalità offerta dal Casinò, è il Circolo Culturale Armonia 2.0, associazione che fonda il proprio impegno sui valori della solidarietà, dell’altruismo e dell’attenzione verso il prossimo. Animata dalla volontà di rispondere a bisogni sociali, culturali e umanitari, Armonia 2.0 promuove iniziative benefiche e progetti di sostegno concreto, ponendo al centro della propria missione il benessere della persona e della comunità, il tutto con un impegno condotto con discrezione, spirito di servizio e profondo senso di responsabilità sociale.

Lo spettacolo sarà portato in scena da una quindicina di interpreti della nuova formazione “Very Happy Group” di Liber Theatrum con un lavoro teatrale dedicato alla presa di coscienza e consapevolezza del ruolo femminile nella società. Intenso, coinvolgente, ed emozionante, divertente e dedicato alle varie tematiche legate alla conquista, ma anche offerta, amorosa attinenti “faccende di cuore e rapporto di coppia.” Da quelle più classiche a quelle più contemporanee, innovative e anche scomode, praticamente un viaggio nell’Amore con la A maiuscola, dove i miti delle favole e degli stereotipi verranno messi a dura prova e forse anche un po’ smantellati. Impossibile per chiunque tra il pubblico non sentire risuonare dentro di sé qualcosa sul sentimento che da sempre muove il mondo e la vita personale di ognuno di noi, sottolineando anche la problematica legata al femminicidio.

In scena saranno: Aleksandra Zalatova, Alice Giordano, Charlotte Bontemps, Cristina Salamito, Deianira Foti, Ely Colombini, Francesco Criminisi, Gabriele Kipewa Di Costanzo, Giuliana Guglielmi, Giusy Balsamo, Laura Sibilla, Marianna Lorenzi, Michael Placido, Noa Nori, Rocco Di Piano, e Tanja Marangon.