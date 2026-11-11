Primi passi verso il Festival 2027, a Palazzo Bellevue il primo vertice sul servizio navette
Al momento si tratta ancora di una bozza di lavoro, ma stando a quanto trapelato dall’incontro, l’utilizzo della ciclabile si verificherebbe solo verso ponente, per levante si ipotizzano Aurelia e Aurelia Bis
Sanremo. Archiviata con successo l’esperienza del 2026, l’organizzazione legata alla logistica e alla mobilità nel corso della settimana del Festival di Sanremo si è già rimessa ufficialmente in moto. Questa mattina, infatti, presso Palazzo Bellevue si è svolto il primo vertice istituzionale per iniziare a delineare il piano dei collegamenti del servizio navette verso le aree di parcheggio che verranno individuate, che accompagneranno la viabilità durante le giornate della kermesse canora.
Attorno al tavolo si sono ritrovati l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, affiancato dai funzionari e dai dirigenti del settore competente, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, l’ingegnere Lorenza Rebaudo, l’ingegnere Stefano Puppo, e alcuni rappresentanti di Amaie Energia. Un incontro preliminare, ma fondamentale, per tracciare le linee guida di un servizio chiamato a gestire un flusso imponente di residenti, turisti e addetti ai lavori.
Al momento si tratta ancora di una bozza di lavoro, ma emergono già le prime importanti novità sul fronte del tracciato. Stando a quanto trapelato dall’incontro, l’intenzione per il prossimo anno sarebbe quella di modificare parzialmente la fruizione della pista ciclabile: il percorso dedicato lungo la pista verrebbe confermato esclusivamente nel tratto che parte dalla vecchia stazione ferroviaria procedendo in direzione ponente. Per quanto riguarda invece la direttrice opposta — verso levante e in direzione Arma di Taggia — l’orientamento attuale prevede di veicolare il transito delle navette lungo l’Aurelia e l’Aurelia Bis.
Il 2026 ha rappresentato l’anno zero per il progetto del servizio navette, registrando un riscontro positivo e apprezzamenti diffusi da parte degli utenti. Forte dei risultati ottenuti, l’amministrazione punta ora a perfezionare il meccanismo, limando i disagi, e ottimizzando i tempi di percorrenza.
I confronti tecnici proseguiranno regolarmente nel corso delle prossime settimane, quando il progetto entrerà nel dettaglio per definire operativamente fermate, orari e frequenze.