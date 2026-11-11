Primi passi verso il Festival 2027, a Palazzo Bellevue il primo vertice sul servizio navette

Sanremo. Archiviata con successo l’esperienza del 2026, l’organizzazione legata alla logistica e alla mobilità nel corso della settimana del Festival di Sanremo si è già rimessa ufficialmente in moto. Questa mattina, infatti, presso Palazzo Bellevue si è svolto il primo vertice istituzionale per iniziare a delineare il piano dei collegamenti del servizio navette verso le aree di parcheggio che verranno individuate, che accompagneranno la viabilità durante le giornate della kermesse canora.