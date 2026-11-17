Sanremo. Si è riunita questa mattina, nella sala giunta di Palazzo Bellevue, la prima commissione consiliare, la quale ha avuto come centro del dibattito la relazione esposta dall’assessore Lucia Artusi sulla variazioni di bilancio di fine novembre 2026, l’ultima dell’anno secondo quanto previsto dalla legge, che traccia la rotta finanziaria ed economica in vista del prossimo triennio. Sul tavolo, un pacchetto corposo di cifre, stime e adeguamenti, che porta in primo piano le dinamiche legate alle casse comunali, al Casinò e alle voci di spesa e spesa corrente.

Il capitolo più rilevante, analizzato durante i lavori in commissione e contenuto nei documenti ufficiali degli uffici finanziari, riguarda la nota trasmessa da Casinò Spa. La Casa da Gioco, infatti, ha aggiornato le previsioni degli incassi lordi per il 2026 e per il triennio 2027, 2028, e 2029. Il motivo del ribasso, spiegato nero su bianco nella relazione, risiede negli effetti di nuovi e più stringenti adempimenti antiriciclaggio che entreranno in vigore a luglio 2027.

Alla luce di ciò, le previsioni degli introiti hanno subito variazioni significative: per il 2027, la previsione è rideterminata in 58,4 milioni di euro (rispetto ai 61 milioni precedenti), con una minore previsione netta stimata in circa 445 mila euro; per il 2028, la stima scende a 55,5 milioni di euro (a fronte dei 62,5 milioni precedenti), con una minore previsione netta di circa 1.260.000 euro, mentre per il 2026, la previsione registra un incremento sulla base degli introiti effettivi registrati, salendo a 61,3 milioni di euro (precedente previsione 60 milioni), traducendosi in maggiori introiti netti nelle casse comunali per 259 mila euro.

A compensare le minori entrate future della Casa da Gioco, l’amministrazione intende procedere a deliberare nel prossimo triennio ulteriori dividendi, verificata la solidità patrimoniale della società: l’importo complessivo previsto è di 7.120.000 €, di cui 5.720.000 € già deliberati, e 1.400.000,00 € da deliberare.

La manovra finanziaria interviene poi adeguando le entrate tributarie ed extratributarie. Nello specifico si registrano maggiori entrate sul 2026 – 500 mila euro per il recupero dell’evasione Tari, 200 mila euro per l’imposta di soggiorno, e 100 mila euro per il canone unico – 550 mila euro previsti per i parcheggi (solo sul 2026); una previsione di entrate da incameramento vecchi depositi cauzionali per 345 mila euro, oltre a 2,3 milioni per altri depositi con pari accantonamento per eliminare dal bilancio residui vetusti, e un incremento di 150 mila euro annui per la mensa scolastica, e 40 mila euro annui su tutti gli anni per le rette degli asili nido.

Sul fronte della spesa corrente per il 2026, la relazione esposta durante la commissione registra manovre sia di alleggerimento sia di adeguamento, come le riduzioni di stanziamento per l’energia elettrica per oltre 750 mila euro sul 2026 e 360 mila euro sugli anni successivi, grazie all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione; uno stanziamento di maggiori risorse per far fronte agli incrementi obbligatori dei fondi del personale derivanti dal nuovo CCNL e all’incremento facoltativo del fondo di produttività del personale (dal 2027 per 150 mila euro annui); l’incremento della spesa per lo smaltimento rifiuti di 50 mila euro sul 2026 e 235 mila euro sugli anni successivi; l’aggiornamento del Fondo crediti dubbia esigibilità per le contravvenzioni CDS e aggiornamento del Fondo Rischi Contenzioso per 22.671,96 euro sul 2026; 33.718,24 euro destinati alla copertura di debiti fuori bilancio per sentenze esecutive, oltre a 20.708,56 euro di avanzo vincolato stanziato per il Settore Servizi Sociali, e 672 mila euro circa spalmati su diverse annualità per risorse regionali in conto capitale destinate alla bonifica dei siti inquinati, e una maggiore quota di risorse dai proventi cimiteriali destinata a interventi di manutenzione straordinaria cimiteri per 170 mila euro sul 2027 (che si sommano a 180 mila già esistenti).

I maggiori spazi di manovra e le minori spese registrate sul 2026 hanno consentito, infine, una diversa modulazione dei dividendi sul triennio, permettendo di ridurre lo stanziamento 2026 di ben 2 milioni di euro a favore degli esercizi successivi (Cultura e Turismo).