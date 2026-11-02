Premio Augusto Monti, il bordigotto Alessandro Carassale secondo classificato con “L’olio per Genova”

Bordighera. Il professore bordigotto Alessandro Carassale conquista il secondo posto ex aequo alla decima edizione del Premio letterario “Augusto Monti” con il volume L’olio per Genova, pubblicato dalla Società Ligure di Storia Patria.

Il riconoscimento arriva nella categoria dedicata ai saggi di carattere storico, artistico, letterario, antropologico, ambientale e sportivo di ambito piemontese e ligure. Carassale condivide il piazzamento con Alberto Nicotina, autore di Lidia Poet e le prime avvocate, edito da Bollati Boringhieri. A vincere sono Paolo Cornaglia e Marco Ferrari con I giardini, il parco e la tenuta del Castello di Agliè (1624-1940), pubblicato da Olschki.

La giuria, presieduta da Piercarlo Grimaldi e composta da Angelo Arata, Lucilla Rapetti, Lucia Carle ed Edilio Riccardini, ha inoltre segnalato le opere di Annamaria Abbona Coverliza (Consigliere e diplomatico alla corte birmana), Matteo Cerrina (Vivere la tradizione. Il calendario rituale dell’Alta Langa) ed Elena Santagata (Con le mani in tasca. Guido Gozzano e il suo tempo). Riconoscimenti anche per le tesi di dottorato di Mattia Cravero e Giuseppe Marrone. La targa comunale per gli studi di territorio è stata attribuita a Sergio Arditi, Carlo Prosperi e Arturo Vercellino per La bottega pittorica dei Monevi di Visone, mentre un omaggio alla memoria è stato riservato a Pietro Reverdito, detto “Pedrin”.

Per la narrativa edita, il primo posto è andato a Gianni Priano con I prati bruciare, seguito a pari merito da Orso Tosco (Controbuio) e Michele Marziani (Il bandito). Terzo Walter Moriggi con Lo viatge. A Enrico Pandiani è stato assegnato il premio alla carriera, mentre Emilio Jona e Antonella Capalbi hanno ricevuto una menzione. Marilena Ciravegna è stata insignita della targa riservata agli scrittori di territorio.

Tra le opere inedite si è imposta Renata Longarini con Sammarello delle vacche sul Po. Alle sue spalle Maria Grazia Siri (Infelicità analogiche) e Matteo Verri (Portatori di tuono), entrambi secondi, seguiti da Daniela Burò Ghiglione (Dove il tempo si è fermato). Segnalazioni per Simonetta Ronco e Ines Meineri.