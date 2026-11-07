Prelà lascia la convenzione con Diano Marina per il servizio di segreteria comunale

Prelà . Il Comune di Prelà si prepara a lasciare la convenzione con Diano Marina per la gestione associata del servizio di segreteria comunale. La decisione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 30 ottobre scorso, con il recesso che diventerà effettivo dal primo dicembre 2026. Il 30 novembre sarà quindi l’ultimo giorno di validità dell’accordo sottoscritto tra i due enti il 4 gennaio 2024.

Alla base del provvedimento c’è il prossimo trasferimento dell’attuale segretario comunale alla sede di Pietra Ligure, in seguito all’assegnazione disposta dalla Prefettura di Genova, attraverso l’Albo dei segretari comunali e provinciali della Liguria.

Durante la seduta, il vicesindaco ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal segretario dal 2014 a oggi, definendolo una risorsa preziosa per l’ente. Proprio in considerazione del rapporto professionale instaurato negli anni e dell’importanza del suo ruolo per l’amministrazione, è stata avanzata la proposta di avviare un confronto con il Comune di Pietra Ligure per stipulare una nuova convenzione di segreteria, così da consentirgli di mantenere anche l’incarico a Prelà.