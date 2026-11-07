La decisione|
Prelà lascia la convenzione con Diano Marina per il servizio di segreteria comunale
Il recesso deliberato all’unanimità dal Consiglio comunale: dal primo dicembre si apre una nuova fase organizzativa
Prelà. Il Comune di Prelà si prepara a lasciare la convenzione con Diano Marina per la gestione associata del servizio di segreteria comunale. La decisione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 30 ottobre scorso, con il recesso che diventerà effettivo dal primo dicembre 2026. Il 30 novembre sarà quindi l’ultimo giorno di validità dell’accordo sottoscritto tra i due enti il 4 gennaio 2024.
Alla base del provvedimento c’è il prossimo trasferimento dell’attuale segretario comunale alla sede di Pietra Ligure, in seguito all’assegnazione disposta dalla Prefettura di Genova, attraverso l’Albo dei segretari comunali e provinciali della Liguria.
Durante la seduta, il vicesindaco ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal segretario dal 2014 a oggi, definendolo una risorsa preziosa per l’ente. Proprio in considerazione del rapporto professionale instaurato negli anni e dell’importanza del suo ruolo per l’amministrazione, è stata avanzata la proposta di avviare un confronto con il Comune di Pietra Ligure per stipulare una nuova convenzione di segreteria, così da consentirgli di mantenere anche l’incarico a Prelà.
Una proposta condivisa pienamente dal sindaco Mattia Gandolfi e da tutti i consiglieri presenti, che hanno dato mandato al segretario comunale di attivarsi in questa direzione.
Il recesso dalla convenzione con Diano Marina rappresenta dunque un passaggio organizzativo necessario per individuare una nuova soluzione che permetta al piccolo Comune dell’entroterra imperiese di garantire la continuità del servizio. La convenzione del 2024 prevedeva infatti la possibilità di scioglimento su iniziativa di uno dei Comuni aderenti, con un preavviso di almeno 30 giorni.
La deliberazione, approvata all’unanimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.