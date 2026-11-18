Alle 13.30 i vertici di Reuben Brothers Italia a Palazzo Bellevue con il dossier cartaceo e digitale. Ora la conferenza dei servizi, stimata in circa sei mesi, poi l’esecutivo e la prima pietra

Sanremo. Alle 13.30 in punto, nell’ufficio del sindaco Alessandro Mager e alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, si è materializzato in ben tre pacchi di cartone quello che Sanremo aspetta ormai da quasi un decennio. Questa mattina i vertici di Reuben Brothers Italia, guidati da Gianluca Petrera e affiancati dai consulenti e dagli advisor che hanno seguito l’operazione, si sono presentati a Palazzo Bellevue per consegnare formalmente al Comune, sia in formato cartaceo sia digitale, l’ultima versione del progetto per la riqualificazione straordinaria del Porto Vecchio.

Una scena volutamente anche simbolica, immortalata davanti alla stampa. Perché quella di oggi non è una delle tante riunioni tecniche che hanno scandito una pratica amministrativa infinita, ma il passaggio con cui il progetto assume finalmente una conformazione sostanzialmente definitiva ai fini dell’esame degli enti.

Da qui dovrà partire la conferenza dei servizi decisoria. Un procedimento che, considerata la mole e la complessità dell’intervento, potrebbe richiedere circa sei mesi e nel quale Regione, Soprintendenza, autorità competenti in materia idraulica, ambientale, demaniale e tutti gli altri soggetti coinvolti saranno chiamati a esprimersi sul progetto. Le eventuali prescrizioni dovranno quindi essere recepite negli elaborati successivi, fino ad arrivare alla configurazione esecutiva e alla programmazione vera e propria del cantiere. “Il progetto che oggi è stato depositato ha rispettato la tempistica prefissata. Il documento sarà ora attentamente esaminato dall’Amministrazione comunale, dal dirigente competente e dai tecnici. A stretto giro sarà inoltre portato all’attenzione dei capigruppo, delle associazioni e di tutti i soggetti fruitori del porto, in modo da poter avviare a breve la successiva fase della conferenza dei servizi” dichiara il sindaco Alessandro Mager.

È, a suo modo, un momento storico per la Città dei fiori. Il project financing del Porto Vecchio ha attraversato praticamente tutto ciò che una grande operazione di partenariato pubblico-privato può incontrare lungo il proprio cammino: ricorsi al Tar, giudizi davanti al Consiglio di Stato, contrapposizioni tra cordate imprenditoriali, acquisizioni societarie, una gara europea, cambiamenti di proprietà, revisioni del piano economico-finanziario e profonde modifiche progettuali. Nel 2024 la concessione era stata aggiudicata a Porto di Sanremo Srl sulla base del progetto definitivo presentato in gara.

Le origini risalgono però al 2019, quando l’amministrazione guidata da Alberto Biancheri dichiarò di pubblico interesse la proposta di iniziativa privata promossa da Porto di Sanremo Srl, riconducibile all’imprenditore Walter Lagorio e sviluppata dallo studio sanremese Calvi-Ceschia-Viganò. Il progetto aveva nel tunnel sotto via Nino Bixio uno dei principali elementi di interesse pubblico: spostare parte della circolazione sotto il piano stradale per liberare il fronte porto e restituire superficie alla città.

Da allora la strada è stata tutt’altro che lineare. All’operazione si era contrapposta la cordata legata a Porto di San Francesco, dando origine a una lunga stagione di ricorsi amministrativi. Il successivo ingresso dei Reuben Brothers, già proprietari di Portosole dal 2019, ha progressivamente ricomposto il quadro societario e consentito di superare gran parte delle vertenze che avevano accompagnato il project.

La gara si è conclusa nell’aprile 2024 con l’aggiudicazione a Porto di Sanremo Srl, ma proprio il progetto presentato in quella fase aveva introdotto modifiche rilevanti rispetto a quello originariamente dichiarato di pubblico interesse. Yacht Club e Canottieri furono tra i primi a contestare formalmente la nuova distribuzione degli spazi e delle attività portuali.

Con l’insediamento dell’amministrazione Mager si è quindi aperta una seconda fase. Palazzo Bellevue ha riavviato il confronto con pescatori, associazioni sportive e altri stakeholder e nell’ottobre 2025 ha approvato una nuova delibera di indirizzo finalizzata a recuperare diversi elementi dell’impostazione del 2019. Tra questi, piazzale Vesco destinato all’uso pubblico, la banchina utilizzabile per il transito e per le grandi manifestazioni, una nuova collocazione dei baretti capace di aumentare la permeabilità visiva tra città e mare, la tutela degli spazi della pesca e delle associazioni e soprattutto il mantenimento dell’uscita del tunnel su via Nino Bixio.

È su quegli indirizzi che Porto di Sanremo ha lavorato per tutto il 2026. Prima con il nuovo masterplan dello specchio acqueo, poi con ulteriori incontri con gli operatori e infine con l’affinamento delle opere a terra. Le barche delle associazioni sono state ricollocate puntualmente all’interno del nuovo layout, mentre piccola e grande pesca hanno ottenuto una sistemazione rivista rispetto alla versione aggiudicata nel 2024.

Il compromesso più delicato ha riguardato il tunnel. L’ipotesi originaria dei cinque metri, che avrebbe consentito il passaggio anche dei grandi mezzi pesanti, è stata abbandonata per l’impossibilità di garantire rampe compatibili con le pendenze ammesse. L’ultima soluzione illustrata a settembre al sindaco prevede una sagoma di circa quattro metri: sufficiente, secondo i progettisti, a consentire il transito anche degli autobus compatibili di Riviera Trasporti, oltre ad automobili e mezzi commerciali, ma non dei camion di maggiori dimensioni. Lo stesso Mager aveva spiegato che i cinque metri avrebbero determinato rampe con pendenze non consentite.

Anche il parcheggio interrato è stato separato funzionalmente dal tunnel. L’autorimessa avrà un ingresso e un’uscita autonomi nell’area del sottopasso della Croce Rossa, mentre la galleria attraverserà il fronte portuale per tornare in superficie su via Nino Bixio prima del ponte sul San Francesco.

A ottobre è arrivato anche un altro tassello favorevole alla progettazione: la nuova mappatura regionale degli ambiti a minor pericolosità idraulica del San Francesco, che ha restituito margini soprattutto per la progettazione del parcheggio sotterraneo, lasciando invece ancora da approfondire la compatibilità del tunnel con la disciplina di sicurezza idraulica.

La scadenza inizialmente indicata dal Comune per il deposito era quella dei primi giorni di novembre. A settembre Mager aveva chiesto espressamente a Porto di Sanremo di arrivare agli elaborati completi in tempo per poter avviare la conferenza dei servizi entro la fine dell’anno. Il progetto consegnato oggi arriva quindi con un lieve slittamento rispetto a quel cronoprogramma, ma chiude la fase che il sindaco aveva definito di «avanzata definizione».

Che la partita fosse ormai vicina a questo punto di svolta Mager lo aveva anticipato pubblicamente anche in occasione dei Premi San Romolo dello scorso ottobre, quando aveva parlato di un iter progettuale ormai prossimo alla conclusione. Il passaggio di oggi dà sostanza a quell’annuncio: non significa ancora autorizzazione a costruire, ma consegna agli enti un progetto sul quale potranno finalmente esprimere pareri, prescrizioni e nulla osta.

Se la conferenza dei servizi riuscirà a completare il proprio percorso nell’arco dei circa sei mesi messi in conto, il passaggio successivo sarà quello di recepire le prescrizioni e arrivare all’elaborazione esecutiva, per poi definire il cronoprogramma del cantiere. La prima pietra potrebbe così collocarsi nella parte avanzata del mandato Mager, quando Palazzo Bellevue punta ad avere ormai alle spalle anche le fasi più delicate degli altri grandi partenariati pubblico-privati ereditati dall’amministrazione Biancheri.

Il primo è il parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi con la nuova piazza soprastante, dove nelle ultime settimane è stata completata la posa dei solai dell’ultimo livello e il grande “cratere” che per anni ha segnato il centro cittadino è stato finalmente chiuso. Restano da realizzare la soletta definitiva, gli impianti, le finiture dell’autorimessa e la sistemazione superficiale. L’altro è il Palasport di Pian di Poma, altra operazione in project financing sulla quale il Comune punta a chiudere la lunga fase amministrativa e contrattuale.

Per il Porto Vecchio, però, la scala dell’intervento è diversa. L’investimento ha ormai raggiunto circa 110 milioni di euro e interessa contemporaneamente viabilità, parcheggi, specchio acqueo, pesca, associazioni, attività commerciali e una delle parti più pregiate del fronte mare cittadino. Già nel 2025 la giunta Mager aveva scelto di riportare il progetto verso l’impostazione del 2019 proprio perché la versione aggiudicata l’anno precedente aveva raccolto forti perplessità tra gli stakeholder.