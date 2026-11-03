Porto turistico di Imperia, pubblicato il bando europeo per il completamento e la gestione

Imperia. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara europea per il completamento e la gestione del porto turistico. La procedura, trasmessa lo scorso 30 ottobre, prevede la presentazione delle offerte entro il 12 febbraio 2027.

Il documento recepisce gli indirizzi forniti dal consiglio comunale e si rivolge agli operatori economici qualificati del settore, che potranno partecipare singolarmente o in forma associata. Per concorrere sarà obbligatorio effettuare un sopralluogo.

Il contratto avrà durata fino alla scadenza della concessione demaniale, fissata al 31 agosto 2090, e consentirà al soggetto aggiudicatario l’utilizzazione economica in esclusiva del bene, nel rispetto delle prescrizioni previste. Restano escluse dall’affidamento al partner privato le aree destinate alla nautica sociale, Calata Anselmi e Banchina Medaglie d’oro. Marina di Imperia manterrà la titolarità della concessione e il ruolo di centro direzionale e organizzativo.

L’operatore selezionato dovrà occuparsi della progettazione esecutiva e realizzare gli interventi necessari al completamento dell’infrastruttura, sulla base del progetto approvato e messo a disposizione dalla società.

Il canone annuo a base di gara è fissato in 4.810.000 euro oltre IVA, importo sul quale i partecipanti dovranno proporre un rialzo percentuale. Il valore delle opere è stimato in 148.540.000 euro oltre IVA, con tempi di realizzazione stabiliti in sei anni dalla stipula del contratto.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del miglior rapporto tra componenti tecnico-qualitative ed economiche.

Tra gli elementi presi in considerazione figurano la qualità architettonica e funzionale degli interventi, la sostenibilità, la tutela ambientale, l’economia circolare e il superamento delle barriere architettoniche. Saranno valutate anche l’attuazione di politiche sociali, occupazionali e del lavoro, la capacità tecnico-gestionale e professionale, il livello dei servizi proposti e l’impegno a coinvolgere micro, piccole e medie imprese del territorio. Un punteggio premiante sarà attribuito alla riduzione dei tempi di esecuzione rispetto ai sei anni previsti.