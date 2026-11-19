«Si trattava di un Consiglio comunale sul tema del porto, con un dibattito tra i consiglieri e l’amministrazione – ha spiegato il sindaco, ricostruendo il contesto nel quale erano state pronunciate quelle parole – Tra gli argomenti affrontati c’erano i posti barca relativi ai titolari che li avevano acquisiti e che, con il fallimento, rischiavano di perdere il diritto»

Imperia. «Mi pare evidente e credo lo sia per chiunque, che questa frase non sia diffamatoria». Il sindaco di Imperia Claudio Scajola torna sulla denuncia per diffamazione presentata dall’avvocato Enrico Panero, a seguito di alcune dichiarazioni pronunciate dallo stesso Scajola durante un Consiglio comunale dedicato alla vicenda del porto turistico. Un procedimento per il quale il pubblico ministero Paola Marrali ha chiesto al gip l’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti del primo cittadino.

Al centro della contestazione c’è l’espressione «poco più che carta straccia», utilizzata da Scajola per descrivere i cosiddetti contratti Panero, predisposti da Go Imperia con il coinvolgimento del legale, all’epoca consulente della società.

«Si trattava di un Consiglio comunale sul tema del porto, con un dibattito tra i consiglieri e l’amministrazione – ha spiegato il sindaco, ricostruendo il contesto nel quale erano state pronunciate quelle parole – Tra gli argomenti affrontati c’erano i posti barca relativi ai titolari che li avevano acquisiti e che, con il fallimento, rischiavano di perdere il diritto. La volontà allora espressa da parte del sindaco e dell’amministrazione era quella di trovare, se possibile, una soluzione per riconoscere qualcosa a coloro che avevano fatto un atto notarile di acquisto».

In quella circostanza erano stati esaminati i cosiddetti contratti dell’avvocato Panero. «Questi contratti dicevano che si poteva essere esentati da qualunque pagamento, mantenendo la titolarità del posto barca per coloro che avevano firmato questa tipologia di accordo».

Da qui la presa di posizione in Consiglio comunale, che ha poi originato la denuncia. «Dissi che su questo tema i contratti cosiddetti Panero, fatti da Go Imperia attraverso anche consultazioni con i legali che ci hanno assistito in tutta la vicenda del porto, erano poco più che carta straccia. Ripeto: i contratti predisposti insieme a Go Imperia dall’avvocato Panero, consulente di Go Imperia, erano poco più che carta straccia».

Una frase per la quale, ha ricordato Scajola, è stato denunciato per diffamazione. «Mi pare evidente, e credo lo sia per chiunque, che questa frase non sia una frase diffamatoria. Per di più, è stata pronunciata durante un dibattito in Consiglio comunale sul tema del porto e dei posti barca». Quanto alla richiesta del pubblico ministero, il sindaco ha aggiunto: «Il pm, che è lo stesso di questa vicenda dei motorini, ha ritenuto di chiedere al gip un decreto penale. Non faccio commenti».