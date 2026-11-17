Bordighera. È soprattutto il capitolo dedicato alla pesca professionale quello destinato ad attirare l’attenzione nella discussione sul nuovo regolamento del porto di Bordighera. Lunedì 23 novembre il documento sarà illustrato in commissione consiliare a Palazzo Garnier, dopo una lunga vicenda che negli ultimi anni ha visto contrapporsi pescatori e amministrazioni comunali sulla riorganizzazione degli ormeggi, sulla sicurezza delle manovre e sulla destinazione delle aree a terra.

Una questione tutt’altro che secondaria per lo scalo bordigotto, dove il tentativo di trasferire i pescherecci nelle nuove postazioni aveva provocato proteste, tensioni e anche un contenzioso amministrativo. Il nuovo testo, nella versione del 5 novembre scorso, prova ora a mettere ordine, individuando con maggiore precisione gli spazi destinati agli operatori e le modalità con cui dovranno essere affidati. Non è però ancora scontato che tutte le criticità sollevate dai pescatori siano state superate.

La vicenda affonda le radici nel nuovo regolamento e piano degli ormeggi approvato dal Consiglio comunale il 28 marzo 2024, che recepiva le disposizioni del regolamento di sicurezza della Capitaneria di Porto. Il riassetto prevedeva una diversa distribuzione delle imbarcazioni, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’organizzazione dello specchio acqueo.

L’applicazione del piano aveva però incontrato la ferma opposizione degli operatori della pesca professionale, che contestavano soprattutto la compatibilità delle nuove postazioni con le caratteristiche delle loro imbarcazioni. Il problema riguardava in particolare gli ingombri durante le manovre, anche per la presenza dei divergenti, le aste laterali utilizzate nella pesca a strascico.

Nell’aprile 2025 il Comune aveva emesso un’ordinanza per dare attuazione al piano, imponendo lo spostamento delle imbarcazioni. Le difficoltà di trovare una soluzione condivisa con le associazioni di categoria avevano alimentato lo scontro. Dopo un primo confronto con Coldiretti Impresa Pesca Liguria, Confcooperative Liguria-Federcoopesca e Legacoop Liguria, era stata richiesta una prova pratica per verificare la fattibilità delle nuove manovre.

L’ordinanza comunale era stata successivamente revocata il primo luglio 2025, con l’indicazione di procedere al perfezionamento delle assegnazioni degli spazi a mare e a terra direttamente ai singoli pescatori, anziché all’associazione. Ma il confronto non si era concluso.

A settembre dello stesso anno era arrivata una nuova ordinanza, la numero 15 del 4 settembre 2025, contestata da un gruppo di pescatori e cooperative davanti al Tar della Liguria. I ricorrenti avevano denunciato, tra le altre cose, l’impossibilità materiale di eseguire il trasferimento secondo le modalità imposte.

Il 9 giugno 2026 il tribunale amministrativo ha dato loro ragione, annullando il provvedimento. I giudici hanno rilevato che il Comune aveva richiamato genericamente la necessità di garantire la sicurezza pubblica senza dimostrare l’esistenza di un pericolo imminente e attuale tale da giustificare un’ordinanza contingibile e urgente. Una decisione che ha riguardato la legittimità dello specifico provvedimento, senza annullare automaticamente il regolamento portuale e il piano degli ormeggi.

Nel frattempo, il 9 maggio 2026, un’altra prova pratica aveva evidenziato le difficoltà denunciate dagli operatori. La verifica, durata oltre tre ore e seguita dal capo del Corpo Piloti del Porto di Genova, Danilo Fabricatore Irace, avrebbe dovuto testare la possibilità di trasferire i pescherecci nelle nuove postazioni. Dopo lo spostamento di alcune imbarcazioni più piccole e della San Nicola, era arrivato il turno dell’Annetta II. Nonostante le condizioni di bonaccia, dopo tre tentativi il peschereccio non era riuscito a entrare nell’ormeggio previsto ed era tornato alla propria postazione storica. Anche la San Nicola aveva fatto ritorno al precedente ormeggio.

Una verifica che aveva riportato al centro della discussione il problema degli spazi di manovra e della necessità di considerare non soltanto le dimensioni riportate sui documenti delle imbarcazioni, ma anche gli ingombri effettivi durante le operazioni portuali.

A complicare ulteriormente la situazione è intervenuta la questione del finanziamento regionale destinato alla riqualificazione delle infrastrutture per la pesca professionale.

Nel luglio 2026 Regione Liguria ha avviato un procedimento di revoca, totale o parziale, del contributo FEAMP da 138.611,64 euro, liquidato al Comune per un progetto di riqualificazione delle aree dedicate ai pescatori. La contestazione riguardava la destinazione effettiva delle superfici interessate dall’intervento: a fronte dei circa 2.002 metri quadrati previsti dal progetto finanziato, gli uffici regionali avevano individuato soltanto 676,11 metri quadrati effettivamente riservati alla pesca professionale.

Con una deliberazione del 16 luglio, la giunta comunale appena insediatasi aveva quindi incaricato gli uffici di predisporre gli atti necessari per scongiurare la restituzione delle somme, attraverso una revisione del regolamento, del piano ormeggi e delle procedure di affidamento delle aree. Tra gli adempimenti richiesti figuravano anche la revisione delle tariffe e la predisposizione della gestione degli spazi da parte dei pescatori professionisti.

È in questo contesto che si inserisce il documento ora all’esame della commissione consiliare. Il nuovo testo individua 15 ormeggi stanziali destinati alle imbarcazioni da pesca professionale, distribuiti tra la banchina foranea e quella di sottoflutto, con piazze d’acqua di dimensioni differenti in base alle caratteristiche dei natanti.

La novità più rilevante riguarda però la formalizzazione delle aree a terra. Il piano individua complessivamente 1.108 metri quadrati riservati alla pesca professionale, suddivisi in quattro zone.

Trenta metri quadrati saranno destinati a tre postazioni da dieci metri quadrati ciascuna per la vendita diretta del pescato. Altri 295 metri quadrati saranno riservati al deposito delle attrezzature, attraverso scaffalature disposte su due livelli. Sono inoltre previsti 88 metri quadrati per il parcheggio esclusivo dei veicoli dei pescatori e 695 metri quadrati per il deposito delle attrezzature in prossimità delle imbarcazioni e per la viabilità riservata agli operatori.

Gli spazi a mare e a terra saranno affidati attraverso una procedura di subconcessione ai sensi dell’articolo 45 bis del Codice della navigazione. Potranno presentare domanda i singoli pescatori professionisti oppure le cooperative e gli organismi associativi del settore. Sarà comunque necessario individuare il proprietario, l’armatore o il legale rappresentante dell’imbarcazione affidataria.

Per ottenere l’assegnazione occorreranno la licenza di pesca in corso di validità, la licenza di navigazione, il ruolino dell’equipaggio e una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. La durata delle subconcessioni, nella versione attuale del documento, non risulta ancora compilata, mentre il rinnovo viene previsto entro il 31 dicembre 2033, termine della concessione demaniale marittima comunale.

Il regolamento interviene anche sull’organizzazione quotidiana del lavoro. Il Comune metterà a disposizione scaffalature per il deposito di reti, palangari, calamenti e altre attrezzature, che dovranno essere identificate con un numero assegnato dal concessionario in accordo con l’Autorità marittima. Il materiale non più utilizzabile o eccedente dovrà essere rimosso e smaltito a cura e spese dei proprietari.

I pescatori saranno inoltre responsabili della pulizia e dell’ordine delle aree di banchina assegnate. Le attrezzature dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e sistemate in appositi contenitori, senza ostacolare la circolazione.

Per quanto riguarda i divergenti, l’articolo 85 rinvia alle disposizioni dell’ordinanza della Capitaneria di Porto numero 51 del 14 luglio 2026, che modifica il regolamento di sicurezza dello scalo.

Sul fronte economico, gli operatori dovranno corrispondere due componenti: un canone fisso forfettario per i consumi di acqua ed elettricità, la gestione dei rifiuti e l’utilizzo dei servizi igienici, e un ulteriore canone annuale per gli spazi a mare e a terra. Gli importi saranno determinati e aggiornati con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Il mancato pagamento nei termini previsti comporterà la revoca della subconcessione, con l’obbligo di rimuovere l’imbarcazione e le attrezzature dalle aree assegnate entro dieci giorni dalla comunicazione dell’Ufficio Porto.

L’illustrazione in commissione sarà quindi un’occasione importante per capire se il nuovo assetto riuscirà a conciliare le esigenze della pesca professionale con quelle di sicurezza e organizzazione del porto.