Bordighera. Un regolamento aggiornato per disciplinare la gestione, l’utilizzo e l’organizzazione del porto turistico di Bordighera. Il “Regolamento e Piano ormeggi del Porto di Bordighera”, aggiornato il 5 novembre scorso, sarà illustrato lunedì 23 novembre nel corso della commissione consiliare, in vista del successivo iter amministrativo per la sua approvazione.

Il testo, articolato in otto diversi “titoli” e 105 articoli, ha l’obiettivo di definire in maniera organica le regole per tutti coloro che frequentano e utilizzano l’area portuale: diportisti, pescatori professionisti, operatori nautici e visitatori. Tra gli aspetti affrontati ci sono: l’accesso e la circolazione all’interno del porto, l’assegnazione degli ormeggi, i servizi, la sicurezza, la tutela ambientale, la destinazione delle aree demaniali e le sanzioni.

Uno dei capitoli centrali riguarda proprio il piano degli ormeggi. Il documento individua le diverse categorie di posti barca, distinguendo tra assegnazioni stanziali, temporanee e stagionali, transiti e posti a terra per le unità carrellate. Il piano contempla 197 piazzole d’acqua per il diporto stanziale, oltre agli ormeggi destinati alla pesca professionale e a quelli riservati ai transiti. Questi ultimi passano da dieci, più tre posti per persone con disabilità, nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno, a sedici più tre nel periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre.

Particolare attenzione viene riservata alle procedure di assegnazione. Per gli ormeggi stanziali è prevista una graduatoria annuale, formata sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste al protocollo comunale. Le domande dovranno essere presentate attraverso gli appositi moduli, indicando la categoria o sottocategoria dell’imbarcazione. Chi è già inserito in graduatoria dovrà inoltre confermare ogni anno, entro il 31 dicembre, la volontà di mantenere il proprio nominativo, pena la cancellazione.

Il regolamento introduce anche disposizioni precise sui requisiti dei richiedenti, sulla proprietà delle unità nautiche e sulle cause di esclusione. Non sarà possibile presentare più domande da parte di componenti dello stesso nucleo familiare, né richiedere un posto barca per un’imbarcazione già assegnataria di un ormeggio. Sono inoltre previste limitazioni per chi abbia ricevuto provvedimenti sanzionatori per violazioni del regolamento.

Un altro capitolo importante riguarda i canoni. Gli importi annuali degli ormeggi stanziali e le tariffe dei transiti saranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta comunale e aggiornati periodicamente. Il nuovo testo prevede che il calcolo del canone sia effettuato in base alle dimensioni della piazzola d’acqua assegnata. Il pagamento degli ormeggi annuali dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio. In caso di ritardo sarà possibile regolarizzare la posizione entro il 10 febbraio, con una maggiorazione del 20 per cento. Oltre tale termine è prevista la revoca del posto barca.

Il regolamento disciplina inoltre le modalità di vendita delle imbarcazioni e il subentro in caso di successione. In particolare, la cessione dell’unità nautica non comporterà il trasferimento automatico del diritto di occupare il posto barca all’acquirente: l’assegnazione verrà revocata e l’imbarcazione dovrà essere rimossa entro sette giorni. In caso di decesso dell’assegnatario, il subentro sarà invece consentito agli eredi individuati dal regolamento, che dovranno comunicare la propria volontà entro tre mesi.

Ampio spazio è dedicato anche alla regolamentazione degli accessi. L’ingresso veicolare nell’area portuale, come già avviene oggi, resterà riservato ai soggetti autorizzati, attraverso sistemi di controllo dei varchi e dispositivi automatici. Potranno ottenere il contrassegno i diportisti assegnatari di posti stanziali, i pescatori professionisti, le associazioni sportive autorizzate e gli operatori nautici per comprovate esigenze lavorative. L’accesso pedonale resterà libero, fatta eccezione per le aree interdette. Previsti anche specifici dispositivi per raggiungere pontili e servizi igienici.

Il documento definisce poi i servizi che il Comune dovrà organizzare: manutenzione degli ormeggi e delle catene, pulizia delle banchine e degli specchi acquei, raccolta dei rifiuti, disponibilità di servizi igienici e docce, rifornimento idrico ed elettrico, attrezzature antincendio e antinquinamento, videosorveglianza e manutenzione delle strutture portuali.

Un capitolo specifico riguarda la pesca professionale, con l’individuazione degli spazi riservati alle imbarcazioni e alle attrezzature. Tra le destinazioni previste ci sono: tre postazioni da dieci metri quadrati ciascuna per la vendita diretta del pescato, un’area di 295 metri quadrati per il deposito delle attrezzature su scaffalature a due livelli e ulteriori spazi per il parcheggio dei veicoli dei pescatori e il deposito delle dotazioni da pesca. Complessivamente, le aree a terra riservate alla pesca professionale individuate nella planimetria ammontano a 1.108 metri quadrati.

Sono inoltre individuate le destinazioni degli altri spazi portuali: dall’area di circa 100 metri quadrati destinata a bar e dehors ai 753 metri quadrati previsti per i parcheggi dell’utenza portuale, compresi gli stalli per persone con disabilità e le aree di carico e scarico. Una superficie di 245 metri quadrati sarà invece destinata allo stazionamento a terra dei natanti carrellati.

Non mancano le disposizioni relative alla sicurezza e alla tutela ambientale. Sono regolamentati il comportamento durante le manovre, la navigazione all’interno dello specchio acqueo, le operazioni di alaggio e varo, la prevenzione degli incendi e la gestione di eventuali situazioni di inquinamento. In caso di condizioni meteo-marine avverse sono previste specifiche interdizioni al transito, sia veicolare sia pedonale, lungo alcune strutture portuali.