Porto di Bordighera, 15 ormeggi per la pesca ma i pescherecci sono 18
Il testo dovrà essere esaminato in commissione consiliare a Palazzo Garnier, trasmesso alla Capitaneria di Porto e successivamente sottoposto alla Commissione consultiva regionale per la pesca, per arrivare all’approvazione definitiva
Bordighera. C’è un aspetto da chiarire nel nuovo regolamento del porto di Bordighera, attualmente ancora in fase di bozza: il numero degli ormeggi destinati alla pesca professionale. Il documento predisposto dagli uffici comunali indica infatti 15 posti barca, a fronte dei 18 natanti da pesca attualmente presenti nello scalo.
Il dato emerge in particolare dall’articolo 83, dedicato alle unità nautiche, nel capitolo sulla pesca professionale. La disposizione specifica che i posti di ormeggio stanziali destinabili alle imbarcazioni da pesca sono 15, suddivisi tra la banchina foranea, nell’area A, e la banchina di sottoflutto, nell’area F.
Nel dettaglio, sono previsti due posti alla banchina foranea e tredici alla banchina di sottoflutto. Una disponibilità che, se confermata nella versione definitiva del regolamento, risulterebbe inferiore di tre unità rispetto ai natanti attualmente presenti in porto.
La ripartizione è indicata anche nell’articolo 18, che quantifica in 15 gli ormeggi stanziali riservati alla pesca professionale. L’articolo 83 riporta inoltre le dimensioni massime delle piazze d’acqua previste per ciascun posto barca.
Va però precisato che non si tratta ancora di una disposizione definitiva. Il regolamento è, al momento, soltanto una bozza datata 5 novembre 2026. Prima di entrare in vigore dovrà infatti essere esaminato in commissione consiliare a Palazzo Garnier il prossimo 23 novembre, approvato dall’amministrazione comunale, trasmesso alla Capitaneria di Porto e successivamente sottoposto alla Commissione consultiva regionale per la pesca, per arrivare infine all’approvazione definitiva.
Sarà quindi l’iter successivo a chiarire se il numero degli ormeggi rimarrà quello indicato nella proposta oppure se saranno apportate modifiche per tenere conto della situazione attuale della flotta peschereccia presente nel porto di Bordighera.
Il nodo dei posti barca si inserisce in un più ampio riordino degli spazi destinati alla pesca professionale. La bozza individua infatti anche 1.108 metri quadrati di aree a terra riservate ai pescatori, oltre a 72,5 metri lineari di banchina fronte mare. Un assetto che si pone l’obiettivo di disciplinare non soltanto gli ormeggi, ma anche il deposito delle attrezzature, gli spazi di servizio e le aree operative dei pescatori.