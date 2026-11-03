Pornassio celebra il 4 novembre, scuole e istituzioni insieme per l’Unità Nazionale

Pornassio. Mercoledì 4 novembre, il comune di Pornassio rinnova la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, promuovendo un momento di riflessione e condivisione che vedrà coinvolti gli alunni della scuola di Pornassio, le istituzioni locali e la cittadinanza.

Ricordare questa ricorrenza significa, come dichiara il sindaco Vittorio Adolfo, «Rendere omaggio a quanti, in tempi lontani e più recenti, hanno sacrificato la propria vita per la Patria e per la conquista della libertà. In questo ricordo, il Corpo degli Alpini rappresenta una testimonianza significativa di coraggio, dedizione e servizio alla comunità.»

La commemorazione vuole essere anche un’occasione per ribadire un messaggio fondamentale: la pace è l’unica strada da perseguire. Ognuno di noi è chiamato a contribuire concretamente alla sua costruzione, attraverso il rispetto reciproco, il dialogo e il riconoscimento dei diritti e della dignità di ogni persona e di ogni popolo.