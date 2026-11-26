Pompeiana. Documentazione incompleta e risposte che tardano ad arrivare: il gruppo consiliare Impegno Comune per Pompeiana interviene sulle risorse destinate all’area manifestazioni, sollecitando l’amministrazione a fornire gli atti ancora mancanti.

«A seguito delle dichiarazioni del sindaco, in cui ha affermato che sono stati spesi 150 mila euro nell’area manifestazioni, in data 28 settembre abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti, la prima in due anni di opposizione, per sapere come siano state effettivamente utilizzate queste risorse», spiegano i consiglieri.

«Il primo cittadino ci ha risposto proprio allo scadere dei 30 giorni previsti, inviandoci una parte della documentazione, relativa a lavori e spese per un importo pari a circa 60 mila euro. Riguardo al resto, ci ha invitato ad attendere, in quanto il materiale richiesto sarebbe piuttosto massivo e la sua ricerca comporterebbe un’attività particolarmente complessa, con un impegno che le risorse umane disponibili non sarebbero in grado di sostenere insieme alle normali attività quotidiane, pena, testualmente, «l’inevitabile paralisi degli uffici»».

Una risposta che ha lasciato perplessi gli esponenti della minoranza che, trascorso un ulteriore mese, non hanno ancora ricevuto tutti gli atti.

«Vorremmo ricordare al sindaco che con queste iniziative stiamo esercitando il nostro ruolo di consiglieri comunali, chiedendo di conoscere lavori, interventi, manutenzioni, forniture e spese sostenute nell’area manifestazioni. Ci domandiamo come una richiesta di documentazione da parte di chi ha il compito istituzionale di controllare l’operato dell’amministrazione possa diventare un problema organizzativo così insormontabile».

Il gruppo ribadisce la volontà di acquisire i documenti relativi alle opere pubbliche per poterli esaminare, verificare e, se necessario, sottoporre a valutazione.