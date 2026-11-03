Pompeiana punta su green e transizione energetica

Imperia . Il Comune di Pompeiana fa un passo deciso verso la sostenibilità e l’efficienza energetica . È ufficialmente partita la gara a procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione – tramite lo strumento della finanza di progetto (art. 193 del D.Lgs. 36/2023) – di un importante Contratto di Prestazione Energetica.

Il progetto punta a rinnovare il volto energetico del territorio, concentrandosi su interventi mirati all’efficientamento di diversi edifici e proprietà dell’ente locale, oltre a favorire la produzione di energia elettrica pulita mediante l’impiego di Fonti di Energia Rinnovabili (FER).

L’intervento complessivo, dal valore stimato di circa 1,4 milioni di euro, rappresenta una boccata d’ossigeno per la gestione energetica comunale, consentendo di ridurre i consumi, tagliare gli sprechi e ammodernare il patrimonio pubblico grazie alla collaborazione strategica con il settore privato.

La gestione dell’intera procedura di gara è stata affidata alla Provincia di Imperia, che opera come stazione appaltante per conto del Comune di Pompeiana.

Scadenze e modalità di partecipazione

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, premiando la qualità tecnica e la sostenibilità delle soluzioni proposte dai concorrenti. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le proprie offerte entro e non oltre le ore 13:00 del 27 novembre 2026.