Pompeiana punta su green e transizione energetica
Al via la gara da oltre 1,4 milioni per l’efficientamento degli edifici comunali
Imperia. Il Comune di Pompeiana fa un passo deciso verso la sostenibilità e l’efficienza energetica. È ufficialmente partita la gara a procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione – tramite lo strumento della finanza di progetto (art. 193 del D.Lgs. 36/2023) – di un importante Contratto di Prestazione Energetica.
Il progetto punta a rinnovare il volto energetico del territorio, concentrandosi su interventi mirati all’efficientamento di diversi edifici e proprietà dell’ente locale, oltre a favorire la produzione di energia elettrica pulita mediante l’impiego di Fonti di Energia Rinnovabili (FER).
I dettagli dell’operazione
L’intervento complessivo, dal valore stimato di circa 1,4 milioni di euro, rappresenta una boccata d’ossigeno per la gestione energetica comunale, consentendo di ridurre i consumi, tagliare gli sprechi e ammodernare il patrimonio pubblico grazie alla collaborazione strategica con il settore privato.
La gestione dell’intera procedura di gara è stata affidata alla Provincia di Imperia, che opera come stazione appaltante per conto del Comune di Pompeiana.
Scadenze e modalità di partecipazione
Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, premiando la qualità tecnica e la sostenibilità delle soluzioni proposte dai concorrenti. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le proprie offerte entro e non oltre le ore 13:00 del 27 novembre 2026.
Tutta la documentazione tecnica, i disciplinari di gara e i dettagli operativi per la presentazione delle proposte (incluso il piano economico-finanziario) sono consultabili direttamente sulla piattaforma del Comune di Pompeiana.