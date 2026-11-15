Pompeiana festeggia Santa Cecilia con l’assessore Scajola
L’esponente della giunta regionale ha partecipato alle celebrazioni insieme alla Banda musicale del paese e al sindaco Vincenzo Lanteri
Pompeiana. Si sono svolti oggi a Pompeiana i festeggiamenti in onore di Santa Cecilia, patrona della musica. All’iniziativa ha preso parte l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana, Marco Scajola, che ha condiviso la mattinata dedicata alle tradizioni locali insieme alla Banda musicale e all’intera comunità.
Invitato dal maestro Daniele Conio, l’assessore regionale è stato accolto dal sindaco Vincenzo Lanteri.
“È sempre bello ritrovarsi in occasioni come questa, che raccontano il legame profondo tra le comunità e le proprie tradizioni – ha dichiarato Marco Scajola –. La Banda musicale di Pompeiana, grazie all’impegno del maestro Daniele Conio e di tutti i suoi componenti, rappresenta una realtà preziosa, capace di mantenere viva la passione per la musica e di creare momenti di aggregazione. Ringrazio il sindaco Vincenzo Lanteri per l’accoglienza”.
Nel corso del suo intervento, Scajola ha richiamato l’attenzione sulle risorse destinate al territorio: “Come Regione Liguria siamo vicini ai piccoli Comuni attraverso interventi concreti. A Pompeiana abbiamo sostenuto opere per 422mila euro, dalla riqualificazione dell’edificio comunale al recupero degli antichi lavatoi e alla manutenzione di via De Gasperi. Investimenti che migliorano la vivibilità del paese, valorizzano i suoi spazi e contribuiscono a preservarne l’identità. Investire nelle comunità significa anche tutelare le loro tradizioni e sostenere ciò che le rende uniche”.