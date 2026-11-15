Pompeiana festeggia Santa Cecilia con l’assessore Scajola

L’esponente della giunta regionale ha partecipato alle celebrazioni insieme alla Banda musicale del paese e al sindaco Vincenzo Lanteri

Pompeiana. Si sono svolti oggi a Pompeiana i festeggiamenti in onore di Santa Cecilia, patrona della musica. All’iniziativa ha preso parte l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana, Marco Scajola, che ha condiviso la mattinata dedicata alle tradizioni locali insieme alla Banda musicale e all’intera comunità.

Invitato dal maestro Daniele Conio, l’assessore regionale è stato accolto dal sindaco Vincenzo Lanteri.

“È sempre bello ritrovarsi in occasioni come questa, che raccontano il legame profondo tra le comunità e le proprie tradizioni – ha dichiarato Marco Scajola –. La Banda musicale di Pompeiana, grazie all’impegno del maestro Daniele Conio e di tutti i suoi componenti, rappresenta una realtà preziosa, capace di mantenere viva la passione per la musica e di creare momenti di aggregazione. Ringrazio il sindaco Vincenzo Lanteri per l’accoglienza”.