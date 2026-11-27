Sanremo. Un autentico mito del pallone e indimenticabile leggenda della Juventus — club con cui negli anni Ottanta ha conquistato scudetti, trofei internazionali ed è salito tre volte sul tetto del mondo vincendo il Pallone d’Oro — si appresta a varcare i cancelli dello Stadio Comunale. Sarà infatti Michel Platini, l’iconico numero 10 bianconero ed ex presidente della Uefa, l’ospite d’eccezione atteso domenica 29 novembre a Sanremo in occasione della sfida tra la Sanremese e il Lascaris.

L’annuncio ufficiale è giunto nella mattinata di oggi dalla società matuziana: “Le Roi” siederà in tribuna su invito diretto del presidente biancazzurro Christian Karembeu e di tutta la dirigenza. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 15:00.

La presenza del campione transalpino accende nuovamente i riflettori del calcio nazionale sulla città dei fiori, confermando la capacità del club biancazzurro di attirare grande attenzione mediatica. Dalla presidenza affidata al campione del mondo Karembeu al passaggio dei cosiddetti “figli d’arte” — dal tesseramento di Tobias Del Piero (figlio di Alex) alle prestazioni sul campo di Oan Djorkaeff (figlio di Youri) e all’arrivo in questa stagione di Simone Ganz (figlio dell’ex attaccante Maurizio) —, la Sanremese continua a intrecciare la propria storia con nomi di primissimo piano.