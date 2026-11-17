L'iniziativa|
Pigna, a scuola si impara a non sprecare l’acqua con il progetto transfrontaliero Se.Te.
Gli alunni della primaria coinvolti in attività di educazione ambientale. Presentato per la prima volta il video “Artù alla ricerca dell’acqua perduta”
Pigna. Imparare fin da piccoli a conoscere il valore dell’acqua e a utilizzarla in modo più consapevole. È stato questo l’obiettivo dell’incontro di sensibilizzazione che si è svolto oggi alla scuola primaria di Pigna, nell’ambito del progetto transfrontaliero “Se.Te. – Siccità e Territorio”, finanziato dal programma Interreg Francia-Italia Alcotra.
Gli alunni sono stati coinvolti in attività interattive e momenti di confronto dedicati alla tutela delle risorse idriche e al ruolo centrale che l’acqua ricopre nella vita quotidiana. Un percorso pensato per affrontare temi complessi attraverso un linguaggio semplice e adatto ai più piccoli, partendo dalle abitudini di tutti i giorni e dai comportamenti che possono contribuire a limitare gli sprechi.
Nel corso della mattinata è stato proiettato per la prima volta anche il video educativo “Artù alla ricerca dell’acqua perduta”, realizzato appositamente per i bambini. Protagonista è Artù, un cagnolino di razza Shih Tzu che accompagna due fratelli in un percorso alla scoperta dell’importanza della risorsa idrica, mostrando loro quali accorgimenti adottare quotidianamente per consumarne meno.
Particolare attenzione è stata dedicata anche al concetto di “acqua invisibile”, ovvero l’impronta idrica legata alla produzione di alimenti, oggetti e materiali di uso comune. I bambini hanno così potuto scoprire quanta acqua si nasconda dietro prodotti apparentemente lontani dal consumo diretto e come anche le scelte individuali possano incidere sull’utilizzo complessivo delle risorse naturali.
L’iniziativa è stata curata da Anci Liguria e ha voluto trasformare la sensibilizzazione ambientale in un’esperienza concreta, avvicinando gli alunni ai temi della siccità, del cambiamento climatico e della gestione responsabile dell’acqua.
Il progetto Se.Te. vede la Provincia di Imperia nel ruolo di capofila e Anci Liguria tra i principali partner. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella gestione della risorsa idrica e sviluppare azioni condivise per prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui territori.