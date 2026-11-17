Gli alunni sono stati coinvolti in attività interattive e momenti di confronto dedicati alla tutela delle risorse idriche e al ruolo centrale che l’acqua ricopre nella vita quotidiana. Un percorso pensato per affrontare temi complessi attraverso un linguaggio semplice e adatto ai più piccoli, partendo dalle abitudini di tutti i giorni e dai comportamenti che possono contribuire a limitare gli sprechi.

Nel corso della mattinata è stato proiettato per la prima volta anche il video educativo “Artù alla ricerca dell’acqua perduta”, realizzato appositamente per i bambini. Protagonista è Artù, un cagnolino di razza Shih Tzu che accompagna due fratelli in un percorso alla scoperta dell’importanza della risorsa idrica, mostrando loro quali accorgimenti adottare quotidianamente per consumarne meno.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al concetto di “acqua invisibile”, ovvero l’impronta idrica legata alla produzione di alimenti, oggetti e materiali di uso comune. I bambini hanno così potuto scoprire quanta acqua si nasconda dietro prodotti apparentemente lontani dal consumo diretto e come anche le scelte individuali possano incidere sull’utilizzo complessivo delle risorse naturali.

L’iniziativa è stata curata da Anci Liguria e ha voluto trasformare la sensibilizzazione ambientale in un’esperienza concreta, avvicinando gli alunni ai temi della siccità, del cambiamento climatico e della gestione responsabile dell’acqua.

Il progetto Se.Te. vede la Provincia di Imperia nel ruolo di capofila e Anci Liguria tra i principali partner. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella gestione della risorsa idrica e sviluppare azioni condivise per prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui territori.